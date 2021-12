Nos preguntamos, muy a menudo ¿Qué es la verdadera felicidad? Y nos replanteamos la pregunta, ansiosos a veces, porque la respuesta rotunda no llega, y humanamente es difícil poder llenar algunos espacios con palabras solamente. A la felicidad la buscamos, la encontramos, la perdemos y en ese vaivén inexorablemente el tiempo se nos escurre de las manos. (Eclesiastés 7:14). "Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida" Los mayores, los adolescentes, los adultos mayores, los jóvenes, en general tenemos una solución in mente, para alcanzar esta plenitud añorada, y sacamos conclusiones, finalmente optamos por convencernos que mañana seremos totalmente felices; mañana, cuando varios bienes materiales estén a nuestro alcance, cuando el dinero sea nuestro aliado, cuando nuestro compañero/a de vida cambie y nos entienda, cuando la matrícula de esa profesión inconclusa esté en nuestras manos y por fin pueda concretar ese viaje tantas veces postergado y añorado, conocer los cinco continentes sería sensacional y en conclusión la felicidad estaría arraigada segura dentro de c/u (no generalizo) solo expongo la condición de algunos humanos que ignoran que la palabra felicidad tiene dueño, y un hacedor, con un nombre que es verdadero, auténtico y eterno; En el libro de (Job 42:5) se puede leer; "De oídas te había oído; más ahora mis ojos te ven", sobrepasa todo entendimiento, se llama "Jesucristo", el único que puede brindar una completa armonía en la vida terrenal, aquí y ahora, también la expresión de alegría por saber que él padre celestial está muy cerca, a una oración de distancia. (Mt 21:22) "Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis", este pasaje confirma con certeza que Dios ama profundamente a sus hijos, y también expresa la palabra "creyendo", para hacer entender que es fundamental creer en Dios y tener una entrega y obediencia total al Supremo, y así podemos entender cuál debe ser la longitud y anchura de nuestro amor hacia Dios en (Deut. 6;5) Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas Está probado por muchos que la felicidad total está en conocer más profundamente a Dios, tener un encuentro personal con EL, seguir sus preceptos bíblicos, entender y aceptar Su Palabra (La Biblia) Jesús dijo en; (Juan 8:12) "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida". La luz irradia bienestar, tranquilidad, no hay tinieblas; ese es el momento donde se puede sentir la plenitud, por lo tanto, ahí al alcance de nuestras manos está "La Felicidad" ¿Quieres saber más sobre este tema de "La Felicidad"? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Rosa Buhalezuk Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar