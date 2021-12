"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

12 de Diciembre de 2021 - Año II - Edición Nº 162 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN El miércoles 8 Diciembre, desde muy temprano la comunidad de la parroquia Catedral se concentró en la plaza Eduardo Costa para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La significativa procesión estuvo encabezada por la cruz procesional y la imagen de la Virgen de Luján, luego iban los niños que tomaron su primera comunión este año, sus familiares y fieles en general. Mientras se peregrinaba alrededor de la plaza se rezó el Santo Rosario y se cantaron cánticos a la Virgen. A continuación, el Padre Fernando Crevatin presidió la Santa Misa en el atrio de la Catedral. Un momento muy emotivo fue cuando los niños de la catequesis se consagraron a la Inmaculada. Santísima Virgen míranos, necesitamos tu tierna mirada, cuando nos miras nos sentirnos queridos, nos sentimos dignos de ser hijos de Dios, hermanos de Jesús, nos sentimos dignos de ser personas humanas, rescatadas por el amor de Dios. María, enséñanos la virtud de la esperanza sobre todo cuando parece que nada tiene sentido, confiando siempre en el misterio de Dios.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción





Iniciando la procesión



NAVIDAD El Papa Francisco nos pide: "no dejemos que la Navidad se contamine con el consumismo y la indiferencia. La Navidad, especialmente el pesebre y el árbol decorado, nos devuelven a la certeza que llena de paz nuestros corazones, a la alegría de la Encarnación, al Dios que se hace familiar: vive con nosotros, da un ritmo de esperanza a nuestros días". "El árbol y el pesebre -indicó el pontífice- nos introducen en el típico ambiente navideño que forma parte del patrimonio de nuestras comunidades: un ambiente de ternura, de compartir y de intimidad familiar. No vivamos una Navidad falsa y comercial. Dejémonos envolver por la cercanía de Dios, por el ambiente navideño que el arte, la música, las canciones y las tradiciones traen a nuestros corazones". "Para que sea verdaderamente Navidad, no olvidemos esto: Dios viene a estar con nosotros y nos pide que cuidemos de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres, débiles y frágiles, a quienes la pandemia corre el riesgo de marginar aún más. Porque así es como vino Jesús al mundo, y el pesebre nos lo recuerda".

Papa Francisco rezando frente al pesebre



CONCURSO DE PESEBRES "Darás a luz un hijo: y le pondrás por nombre Jesús, porque el salvará al pueblo de sus pecados." (Mateo 1-21) El Concurso está organizado por la Capilla Ntra. Sra. de la Paz. Es abierto, es recomendable que en la confección del Pesebre participe toda la familia. La inscripción es hasta el miércoles 15 de diciembre, los domingos después de misa o al WhatsApp al 3489-662572 ( MARIA) La exposición será sábado el 18 de diciembre en el pesebre viviente en la Capilla Ntra. Sra. de la Paz. En el momento de la exposición cada pesebre será "anónimo". El ganador será elegido mediante el voto de la comunidad y se valorará: creatividad y prolijidad. ¡¡¡PREMIOS SORPRESA PARA LOS GANADORES!!!!

Concurso de pesebres navideños



CADA HOGAR UN PESEBRE EN BELÉN "Y el Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mateo 25, 40) CÁRITAS SANTA FLORENTINA te invita a apadrinar a una familia de nuestra Parroquia y regalarle en esta Navidad una bolsa con: Mayonesa, aceite, latas de tomate, pescado y fruta, yerba mate, pan dulce, confituras navideñas. Las donaciones se recibirán hasta el 15 de diciembre en el horario de Secretaría Parroquial (lunes a jueves de 09 a 12 hs) o media hora antes de las misas. La bolsa la puedes armar en conjunto con otras personas o familias. La entrega de las bolsas a las familias serán los días 17 o el 23 diciembre de 2021 en la sede de Cáritas Parroquial (Av. Varela 426). ¡¡Te invitamos a participar de las entregas!! PROXIMOS EVENTOS XIII - PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA 20 de diciembre 16 h. Rosario en la sede de Cáritas Diocesanas (Arenales 1125 - Campana) 17 h. Santa Misa en parroquia Ntra. Sra. de Luján y los SS. Pedro y Pablo (Paso 1130 - Campana) Organiza: Comisión Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. HORARIO DE VERANO DE LAS MISAS A partir del 11 de diciembre, las misas en la Catedral Santa Florentina se celebran los Sábado a las 20:00 h. y los Domingo a las 11:00 y 20:00 h. Mientras que a partir del 13 de diciembre las misas de Lunes a Viernes serán a las 19:30 hs. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com