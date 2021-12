rincontuerca@ubbi.com FIESTA: La Fiesta del Automóvil cuyo epicentro se desarrollara en el Parque Urbano se pospuso para el fin de semana que viene por efectos del clima. DESFILAR: En horas de la mañana de hoy en la avenida Larrabure se desarrolla la presencia de los autos de colección, de competición y autos antiguos desfilando en ese lugar que permite ver el transitar de todos los convocados con un parque interesante de autos. ENCONTRAR: Dentro del contexto de la Fiesta se podrán encontrar autos emblemáticos como el auto que utilizó Jonny De Benedictis, el trueno Naranja de Pairetti, entre tantos vehículos con una trayectoria increible. ARMAR: La fiesta del automóvil una vez mas con la gestión de la Municipalidad de Campana y con la ayuda y armado de la misma una vez mas con el Club del Primer auto argentino Manuel Iglesias que con duce Martin Raina y sus compañeros de la comision directiva para armar tal emprendimiento. CAMPEONATO: El que viene de ganar en los chasis del TC Regional el representante de Capilla del Señor Valerio Diamante que a lo largo de la temporada demostró porque finalmente se queda con el Uno. BUENA: Un campeonato que viene a sumar otro mas de lo ganado y en esta oportunidad la buena performance estuvo en todo el buen trabajo por el equipo de Tártara que en lo personal sigue obteniendo títulos y van.... ALCANZAR: En esta última carrera estuvo el representante local Gastón Fernandez que con el Chevrolet en la final alcanzó un sexto puesto para cerrar una temporada, fue de menor a mayor con todo su equipo que conduce Ruben su padre y la motorización de Leo Scoccosa y Pierci en la atencion del chasis. CONTINUAR: Continuando con Fernandez quedó decidido en el equipo que se continua el próximo año con el mismo grupo de trabajo para terminar de cerrar una buena temporada que básicamente sirvió para encontrar el auto deseado. TOPE RACE: La última Carrera del campeonato para la categoria se desarrollará el próximo fin de semana en el autódromo de Concepción de Uruguay televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa Carburando. AUSENCIA: La ausencia de Ignacio Lopez en la última presentación de la categoria Alma donde viene corriendo en la Clase TC 1100 se debió a un acuerdo con el equipo donde el piloto en cuestión por razones personales no podia realizar la misma. ACUERDO: Sin duda puertas adentro en el equipo no estaban muy de acuerdo de la ausencia de su piloto Ignacio en la última carrera del año ante su posición pero en realidad todo sigue bien en la dinastía Lopez y abre un disparador de cara al futuro. FESTEJAR: Días atrás festejó un añito más de vida Juan Sbarra que en plena reunión familiares y de allegados y amigos dejo entrever que ya se trabaja para el próximo año y hay posibilidades concretas para continuar en la alta competencia. FINALES: Pensando en la última carrera del TC Regional en la Clase GTB viene trabajando el limeño Yamil Bottani que en la Chevry están en los trabajos finales para el próximo fin de semana en el autódromo de La Plata. HIJA: Verlo en accion a Gastón Gasperini en Karting hace pensar que el muchacho no se olvidó de nada y ahora va llegando el momento de incorporar a otro de la dinastía y se aguarda la llegada de su hija que ya cuenta al representante un tal Juan Carlos Tarditto. Como para darle curso al tema. Que ocurre Gaston? LLEGO: Viene de correr en la provincia de Santa Fe con su Jeep el piloto local Iñaqui Murillo que padeció algunos problemas de rotura en su máquina pero igual llegó a ubicarse octavo y cerrar el fin de semana con varios Jeeps en pista. ESPERAR: Quien aún no pudo debutar con su Jeep desde el momento que lo armó casi nuevo es Sandro Ariu y Debesa quizas esperar el año para correr y competir. En el mientras tanto podría realizar berenjenas. TC BONAERENSE: La categoria está desarrollando durante este fin de semana la última carrera del año en el autródromo de Dolores con otro parque interesante de autos que desde las 10 hs su show automovilístico. LOGRAR: Dentro de este contexto de esta carrera del TC Bonaerense estará participando el piloto local Juan Pablo Galliano que con su Cupecita Chevrolet será parte de la Clase A intentando lograr bajar el menor numero para utilizar en los laterales el año próximo. IDEA: Basado del año próximo la idea de Juampi es darle continuidad en la próxima temporada y de común acuerdo con Marcelo su padre van a trabajar para darle curso a esta posibilidad con la Cupecita. Cosa de los Galliano vio? PEDIDO: Luego de varias charlas Alejandro Sfreddo estará corriendo en la categoria Kart Plus en la última del año ante el pedido de su hermano Federico y la alegría de papá Pablo. Será el comienzo de otra etapa para el campeón? TOPE RACE JUNIORS: La categoria está cerrando su campeonato el fin de semana que viene en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. CAMPEON: Luego de la última carrera del Rally Federal en la ciudad de Lincoln el representante local Gerardo Emma alcanzó el campeonato con su Mini Cooper y obtener otro galardón en su carrera deportiva en la Clase Tres. COMPROMETIDO: En reciente nota televisiva se lo pudo ver a Juan Manuel Acosta donde dejó aclarado que su paso de piloto ya es pasado y que ahora está muy comprometido con su hijo Lisandro que ya gano campeonato y tiene un futuro interesante en el mundo de los ciclomotores. DESEADA: Si todo sale de la manera deseada hay posibilidades de que Emiliano Falivene se vuelva a la categoria de los chasis con el auto de su padre y se bajaría del karting. Mirá vos! TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Concepción de Uruguay llega el fin de semana que viene la categoria para encarar la última fecha del campeonato. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. ESTARA: Si se termina de concretar la carrera de la costa para motocross y cuatriciclos en el mes de enero el piloto local confirmó ayer que estará presente en la misma donde ya participó en diferentes carreras. SIMILAR: Algo similar ocurre con Valentino Lacognata desde Zárate el joven piloto también aseguró que será parte de la misma y se mantiene con entrenamiento mas alla que termino el campeonato provincial. DESCARTAR: Nunca hay que descartar en una carrera en la costa atlantica al piloto local Ariel Melon que si bien aún no logró recuperarse de un golpe nunca se lo debe olvidar y quizas sea parte de la misma. PROYECTANDO: El piloto de karting que viene participando en la categoria Kart Plus don Juan Tagmaño ya se está proyectando para el próximo año donde desea poder hacer toda la temporada. CONFIRMAR: Los dirigentes de la categoria Procar confirmaron que el próximo fin de semana en el autódromo capitalino estarán cerrando el presente campeonato donde afloraran los tres campeones de cada una de las clases. NUEVO: Manuel Bravo Perez es el nuevo campeón del Turismo Cuatromil Argentino a bordo de una Chevy donde cerró el torneo de la mejor manera. NUMERO: Finalizado el campeonato para el Turismo 4000 Argentino el representante de la zona Nicolas Laccette se quedo con el número 17 para el próximo año donde participó con un Ford que contó con la motorización de Matias Guillen. PUESTO: El Turismo Pista viene de cerrar su campeonato en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Cordoba y allí participó Leandro Cracco en la clase Uno donde el zarateño quedó con el puesto trigésimo segundo. REUNION: Dias atras hubo una reunión donde Leandro Cracco decidió seguir el próximo año en el Turismo Pista y en la Clase Uno con su auto y lo hará con el mismo equipo para desde el arranque hacer toda la temporada. Desde ya también contó con sus sponsors que aseguran junto el flaco y espigado de Zárate. CRECIMIENTO: Viene de cerrar un buen año en el Rally Federal Vicky Emma que a bordo del Ford Fiesta demostró que fue un año de puro crecimiento y además de hacer el calendario del Federal llego a participar en la provincia de Santa Fe para también buscar otros horizontes y la realidad que la joven de 22 años tiene un futuro interesante y también ya se piensa en el próximo año para continuar en la categoria que viene participando. COMENZAR: Quienes tienen a su cargo los destinos de la categoria Formula Tres Metropolitana ya dieron a conocer que el próximo campeonato comenzará en los primeros dias del mes de febrero lo que trabaja a todos los equipos arrancar el año a pleno para ser parte del mismo. SUMARSE: Dentro de esta propuesta se sumará en este nuevo campeonato el piloto local Juan Zucconi que con su propio equipo decidió ser parte de esta posibilidad donde contará un calendario de 24 competencias. RECUPERAR: Con la incorporacion con su chasis que se recupero para este año por parte de loa familia Donamari ahora se trabaja pensando en el próximo año para ser parte del TC Bonaerense en la Clase Light manteniendo a su equipo con la motorización de Scoccosa y el chasis a cargo del Vasquito Iturri. OCUPARA: En cuanto quien ocupará la butaca de ese chasis estará a cargo en principio por Brain Donamari ante una decisión en la familia para al menos en la primera del año. CUMPLIO: El fin de semana pasado cumplió un añito mas Eduardo Federico Obertti el ex piloto de la Clase Dos en la categoria Alma donde fue protagonista en su momento dentro del equipo de Sergio Giordano y el pelado asegura que le quedan los mejores de aquellos momentos automovilisticos. TURISMO NACIONAL: La categoria llega al final de su calendario en el autódromo de San Juan en este fin de semana con otro parque interesante de autos en sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. ESTAR: Si todo continua como este presente el año venidero el piloto local Pablo Villaberde se estará sumando a la Clase Dos del Turismo Nacional dado que siguen trabajando con su hermano Augusto en este interesante proyecto. Bienvenido!! LUGAR: Al no correr gran parte del campeonato del Turismo Cuatromil Argentino el piloto de Zárate Juan Carlos Bava se quedó con el lugar vigésimo sexto en el campeonato sin la intensión el año próximo en seguir en la categoria.