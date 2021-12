CATALINA LEDO LOGRÓ EL 5º PUESTO EN LA CATEGORÍA QUINTA C. En Salta, Catalina Ledo logró el 5º puesto en la categoría Quinta C, mientras Lara Zarantonello obtuvo Diploma de Honor en la categoría Formativa. Ambas integran la Escuela "Fantasía sobre Ruedas". En noviembre se disputó en el Estadio Delmi, de la ciudad de Salta, el certamen nacional de Patín "Copa Roberto Rodríguez". El evento organizado por la Confederación Argentina de Patín (CAP) junto a la Federación Salteña de Patín y el Ministerio de Turismo y Deportes de dicha provincia, contó con la participación de 1.200 competidores de entre 8 y 16 años, provenientes de distintos puntos del país. Allí estuvo presente el equipo federado de "Fantasía sobre Ruedas" integrado por Lara Zarantonello, Milagros Boscoso, Guadalupe Monge, Catalina Ledo, Lara Sbarra y Delfina Alberti (además, Nahiara Luggren estuvo a punto de clasificarse también". Las patinadoras campanenses formaron parte del equipo competitivo de la Liga Argentina de Patín Artístico Libre (L.A.P.A.L), el cual finalizó en el 4º puesto a nivel nacional. Y compitieron contra más de 30 participantes, en diversas categorías, en lo que fue su primer Campeonato Nacional. Catalina Ledo tuvo una brillante actuación que le aseguró su lugar en el podio al lograr el 5º puesto en la categoría Quinta C. Además, Lara Zarantonello obtuvo Diploma de Honor en la categoría Formativa. En tanto, Milagros Boscoso, Guadalupe Monge, Lara Sbarra y Delfina Alberti tuvieron una excelente participación en la que demostraron que la disciplina y el compromiso permiten alcanzar las metas, como la clasificación al Campeonato Nacional tras atravesar meses en los que la pandemia interrumpió los entrenamientos. Elisabet Robert y Denise Hereñú, profesoras de "Fantasía sobre Ruedas", agradecieron "la gran colaboración" de todos los padres que hicieron posible este viaje comprando rifas y ayudando con todo lo organizado. A su vez, incluyeron en sus agradecimientos al Club San Lorenzo, al Club Alumni y a la Municipalidad de Campana. Y también hicieron una mención especial para Mónica Orcajo, Juana Franco, Fernanda Hidalgo, Verónica García, Nair D’Ovidio, Natalia Barbieri y Cintia Siviero (integrantes de la Subcomisión de la escuela) "por ponerse al hombro la organización de este proyecto, ya que, sin ellas nada hubiese sido posible". "Este gran equipo continuará trabajando, entrenando y esforzándose día a día para poder representar a Campana de la mejor manera" manifestaron desde "Fantasía sobre Ruedas". TORNEO INTERNO Anteriormente, en el mes de octubre, la escuela de patinaje artístico "Fantasía sobre Ruedas" dirigida por las profesoras Elisabet Robert, Denise Hereñú con la colaboración de Bernabela Piaggio y cuyas actividades se desarrollan en el Club San Lorenzo, cerró un año lleno de trabajo con un Torneo Interno. El mismo se realizó en el Club Alumni de nuestra ciudad, donde los diferentes grupos de trabajo (Infantil Inicial, Infantil y Juvenil Intermedio) demostraron las técnicas incorporadas a lo largo del año. Si bien el evento se realizó entre las integrantes de la Escuela, el fundamento del mismo fue realizar de una manera divertida una revisión técnica puesto que todas las patinadoras fueron evaluadas por una jueza profesional,para determinar quiénes formarán parte del equipo de competencia con aspiraciones de poder federarse en un futuro. Las alumnas del grupo Juvenil recibieron puntaje para determinar los diferentes lugares en el podio que se detallan a continuación: -Categoría 11 y 12 años: 1) Isabella Códega, 2) Indira Supparo y 3) Ludmila Prince. -Categoría 13, 14 y 15 años: 1) Brisa Zaletta, 2) Josefina Coria y 3) Bianca Krogúer. -Categoría Mayores: Araceli Franco y Fabiana Zapata empataron y se quedaron con el 1º puesto.

