Se dividió en cuatro categorías masculinas y dos femeninas. Y se desarrolló en la tradicional cancha de la calle Estrada. Luego del parate que provocó la pandemia de coronavirus, las competencias de fútbol infantil comenzaron en los últimos meses del año a recuperar el terreno perdido durante la emergencia sanitaria. Así, la tradicional cancha de baby fútbol del Club Plaza Italia volvió a cobrar vida deportiva con el proyecto impulsado por Facundo Arona y Fernando Saravia: la Liga Plaza Italia – Copa Fénix. Se trató de un torneo de formato corto, con equipos "de amigos" en vez del habitual certamen escolar, que reunió a 40 conjuntos que se dividieron en seis categorías: cuatro masculinas (2010, 2011, 2012/13 y 2014/15) y dos femeninas (8-10 años y 11-12 años). "La intención es no perder el espíritu y que los nenes y las nenas de diferentes puntos de la ciudad puedan tener esta experiencia de un juego un tanto particular con respecto al fútbol original que conocemos todos", explicaban por entonces los organizadores Y después de dos meses de competencia, el certamen llegó a su final con mucho éxito: "Nos fue muy grato tomar este desafío y estamos más que contentos por el desarrollo del torneo y la colaboración de todas las familias para que resulte una gran fiesta del futbol infantil", comentó Arona, quien también agradeció el "constante apoyo" de la Panadería Fénix y sus dueños, Daniela Bottini y Gustavo Sandoval, "al deporte de nuestra ciudad". Culminado esta Liga Plaza Italia, el pasado miércoles se realizó la ceremonia de premiación y reconocimientos, la cual contó con la participación del Intendente Sebastián Abella, quien felicitó a todos los chicos que participaron del torneo como también a sus entrenadores por acompañarlos y brindarles su apoyo. Además, destacó el trabajo de los organizadores del torneo "por mantener vigente una competencia que ya es tradicional en la ciudad". Por su parte, Arona y Saravia agradecieron el apoyo brindado por el Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura. Finalizado esta primera edición de la Liga Plaza Italia, los campeones y subcampeones de cada categoría fueron los siguientes: NENAS 8-10 AÑOS Campeón: Guerreritas de Malvinas. Subcampeón: San Felipe. Además, también participaron Puerto Nuevo "A", Puerto Nuevo "B" y Coronitas de Reina. NENAS 11-12 AÑOS Campeón: Las Amigas Subcampeón: Puerto Nuevo Además, también participaron Sueño Azul, Corona de Reina, Guerreritas de Malvinas y San Felipe. NENES 2014-15 Campeón: Los del Potrero Subcampeón: Los Amigos de Segundo Además, también participaron Hermanos del Fútbol, San Felipe y Norte. NENES 2012-13 Campeón: Los 2 pies izquierdos Subcampeón: La Banda FC. Además, también participaron: Los del Potrero, Locos x el Fútbol, El Niupi, Villanueva, La Josefa, Norte y San Felipe. NENES 2011 Campeón: Los del Potrero Subcampeón: La Pechuneta. Además, también participaron: La Josefa, Villanueva, San Felipe, Talento de Barrio y Norte. NENES 2010 Campeón: La 2010 Subcampeón: One Touch Además participaron: Horrisqueta, Sacachispas, Villanueva y Norte.

SAN FELIPE PRESENTÓ EQUIPOS EN LAS DOS CATEGORÍAS FEMENINAS





EL INTENDENTE ACOMPAÑÓ EL ACTO DE PREMIACIÓN.





LOS ORGANIZADORES AGRADECIERON EL APOYO DE PANADERÍA FÉNIX.





EN LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN TAMBIÉN HUBO RECONOCIMIENTOS INDIVIDUALES.