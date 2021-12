GOLEADA XENEIZE Boca Juniors se despidió anoche del Campeonato 2021 de la Liga Profesional con una abultada goleada sobre Central Córdoba: se impuso 8-1 como local con tantos de Pavón (2), Salvio, Zeballos, González, Mancuso, Vázquez y Villa. Así, culminó en el cuarto puesto de la tabla con 41 unidades. En la previa a ese encuentro, la Reserva Xeneize celebró su título, también con goleada: 7-0 sobre el Ferroviario y con el campanense Pedro Velurtas como titular.



EMPATE Y ¿GOLEADOR? Por su parte, el campeón River Plate cerró el certamen con un empate 1-1 como visitante frente a Atlético Tucumán. El tanto Millonario lo anotó Julián Álvarez, quien llegó a las 18 conquistas y se perfila para terminar como el máximo artillero del torneo (José Sand suma 15 y debería convertir por triplicado hoy para alcanzarlo). UNIÓN Y RACING Los últimos dos boletos a la próxima Copa Sudamericana se definieron ayer y quedaron para equipos con jugadores campanenses: uno fue para Racing, que venció 2-1 como local a Godoy Cruz con Leonardo Sigali como titular; y el otro quedó para Unión, que venció 3-0 a Colón en el clásico con Nicolás Blandi en el banco de suplentes). Los demás clasificados son Banfield, Defensa y Justicia, Lanús e Independiente. Ayer, además, Huracán goleó 4-1 a domicilio a Rosario Central; Argentinos superó 2-0 a Sarmiento en La Paternal; y Patronato y Gimnasia (LP) igualaron 0-0 en Paraná. SE CIERRA EL TORNEO En la continuidad de la 25ª y última fecha del Campeonato 2021 de la LPF, este domingo juegan: San Lorenzo vs Newells (17.00), Defensa y Justicia vs Lanús (19.15) y Talleres vs Independiente (21.30). Mientras que mañana lo harán Banfield vs Arsenal (20.00). SE BUSCAN FINALISTAS Mañana lunes se definirán los dos finalistas del Reducido de la Primera Nacional: desde las 17.00, Barracas Central recibirá a Almirante Brown (0-0 en la ida); y a partir de las 21.10, Quilmes será local ante Ferro Carril Oeste (1-1 en la ida). FINAL B METRO A partir de las 17.00 horas, Sacachispas recibirá hoy a Colegiales en el partido de ida de la Final del Reducido de la Primera B Metropolitana. La revancha se jugará en Munro, donde se definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional. PRIMERA C La final del Reducido comenzará mañana lunes: desde las 17.00 horas, Argentino de Merlo será local frente a Ituzaingó. La revancha será el próximo sábado en el estadio Carlos Sacaan., XENEIZES SUPERCAMPEONAS Ayer se disputó la Superfinal del Torneo Femenino 2021 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el festejo fue para Boca Juniors (campeón del Clausura), que derrotó 4-2 a San Lorenzo (campeón del Apertura).