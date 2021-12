» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo cedió el primer chico y quedó obligado a ganar en la revancha







El domingo, en la ida, cayó 2-1 en su visita a Centro Español. El gol Portuario lo marcó Antonio Samaniego, mientras Ezequiel Ramón falló un penal para nivelar el marcador en el ST. La final por el ascenso se definirá el próximo domingo en el barrio Don Francisco. En el inicio de la final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, Puerto Nuevo perdió 2-1 como visitante frente a Centro Español en un partido disputado el pasado domingo en cancha de Ituzaingó. De esta manera, el Portuario quedó obligado a ganar en la revancha que se disputará este domingo en el estadio Carlos Vallejos: si lo hace por un gol forzará la definición por penales; si lo hace por mayor margen se quedará con el boleto a la Primera C. Del primer chico, ambos terminaron con sensaciones encontradas. Por un lado, el Gallego se llevó la victoria, pero también sabe que en el tramo final del encuentro dejó pasar claras oportunidades para estirar la ventaja. En tanto, el Auriazul se volvió a Campana con la bronca de haber desperdiciado un penal que le podría haber permitido nivelar el marcador en la segunda mitad, aunque también con el alivio de haber esquivado esos balazos en los últimos minutos del juego. Pero lo dicho: en la revancha, la obligación será toda para el equipo de nuestra ciudad ante un rival que ya estuvo en la situación de tener que defender una ventaja mínima como visitante ante Juventud Unida y Defensores de Cambaceres. Ojalá, en el barrio Don Francisco, los dirigidos por Gastón Dearmas logren torcer esa racha del Gallego y llevar a Puerto Nuevo a la Primera C. EL PARTIDO Para este encuentro, el Auriazul presentó un solo cambio en su formación titular respecto a su última presentación: Brian Picca ocupó el lugar de Alexander Meza para jugar sobre la banda. En el arranque del juego, ambos equipos buscaron jugar a ras del piso, aprovechando las muy buenas condiciones del campo de juego de Ituzaingo. Sin embargo, esa prolijidad no generó situaciones claras de gol y el trámite resultó parejo, aunque Centro Español parecía más asentado en sus intenciones. De hecho, la primera oportunidad nítida fue para el local y la tuvo Mauro Smarra, quien desperdició un penal en movimiento: elevó su remate con Javier Balbuena ya vencido. Sin embargo, el zurdo se generaría su propia revancha y pasada la media hora de juego construiría un golazo. Recibió sobre la derecha, se sacó de encima dos marcas enganchando hacia el medio y desde larga distancia sacó un furioso remate que se hizo imposible para Balbuena. El elenco campanense buscó reacciones, pero no pudo sacarles provecho a sus aproximaciones: Santiago Ojeda definió alto desde buena posición, mientras Mario Godoy estrelló en la barrera un tiro libre desde el borde del área. Todo se le simplificaría al Portuario en el inicio del complemento: a los 33 segundos, una desinteligencia entre el arquero Gianluca Albano y el defensor Enzo Pare, sumando a la búsqueda de Antonio Samaniego, le permitió al centrodelantero definir con el arco vacío para establecer el 1-1. Y cuando el trámite todavía se estaba acomodando a esa nueva realidad en el marcador, Smarra volvió a saltar a escena: un pase filtrado le permitió a Franco Cichero escapar por derecha, llegar hasta Balbuena y, entonces, tocar al medio para la llegada solitaria de Ramiro Reynoso, quien solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Ese arranque frenético del segundo tiempo tendría más: a los 10 minutos, Samaniego volvió a forzar a la defensa local y generó un penal. La responsabilidad la asumió Ezequiel Ramón, uno de los que había convertido frente a Sportivo Barracas en semifinales. Sin embargo, esta vez, "Noni" le entró muy abajo a la pelota y su disparo salió por sobre el travesaño. De allí en adelante, Puerto Nuevo vivió momentos de incertidumbre: fue por el empate con más empuje que argumentos y así dependió mucho del siempre destacable despliegue de Kevin Redondo. En ese contexto, Godoy salvó sobre la línea una definición de Smarra (la figura de la cancha), quien dejó en el camino a Balbuena, pero definió sin fuerza. El Portuario siguió yendo, Centro Español se acomodó para la contra y el nerviosismo fue ganando protagonismo. Lo tuvo Godoy, pero su definición chocó con el achique de Albano. Y en los minutos finales llegaron esas oportunidades que el Gallego desperdició: primero, sobre los 44, Olivetti no pudo con Balbuena en el mano a mano tras una nueva jugada armada por Smarra; y a los 47, Barrios remató ancho cuando el arquero Portuario ya había quedado atrás. Esos fueron los balazos que esquivó el equipo de nuestra ciudad. Así, la serie le quedó abierta a pesar de la derrota. Aunque sabe que deberá mejorar en varios aspectos para poder revertir ese resultado y quedarse con el ansiado ascenso a la Primera C.

EZEQUIEL RAMÓN TUVO UN PENAL PARA NIVELAR EL MARCADOR A LOS 11 DEL ST, PERO ELEVÓ SU REMATE (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRO ESPAÑOL (2): Gianluca Albano; Franco Grillo, Facundo Ponce, Enzo Pare, Igancio Brazuna; Emanuel Castañeda, Ezequiel Spinella; Mauro Smarra, Ramiro Reynoso, Nicolás López; y Franco Cichero. DT: Diego Herrero. SUPLENTES: Carlos Freire, Alan Acevedo, Mauro Olivetti, Agustín Monteleone, Nicolás Barrios, Leonel Ramírez y Maximiliano Saura. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco, Kevin Casco; Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Enzo Ritacco, Brian Picca; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benitez, Luis Rodríguez, Enrique Grieger, Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez y Alexander Meza. GOLES: PT 38m Mauro Smarra (CE). ST 33seg Antonio Samaniego (PN) y 8m Ramiro Reynoso (CE). CAMBIOS: PT 18m Monteleone x Grillo (CE). ST 12m Martínez x Ritacco (PN), 26m Saura x Cichero (CE) y Acevedo x Pare (CE), 30m Meza x Picca (PN) y Olivetti x Spinella (CE) y Barrios x López (CE). AMONESTADOS: Ponce y Spinella (CE); Moreno y Samaniego (PN) INCIDENCIA: ST 11m Ramón (PN) desvió un penal. CANCHA: Ituzaingó (local Centro Español). ÁRBITRO: Juan Cruz Robledo.

BRIAN PICCA FUE TITULAR EN REEMPLAZO DE ALEXANDER MEZA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).

LA FORMACIÓN PORTUARIA EN EL PRIMER PARTIDO DE ESTA FINAL (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN)



