Una publicidad internacional en pleno centro de Campana

Participaron decenas de técnicos y extras. El tráfico vehicular se vio interrumpido. Sería para una marca de jugos y el comercial estaría dirigido a la audiencia alemana. No es novedad que agencias y productoras del exterior vengan a rodar contenido audiovisual a Argentina. El tipo de cambio y la disponibilidad de recursos humanos capacitados son una combinación irresistible. Sin embargo, no es frecuente ver una producción de escala en nuestra ciudad. Pero este lunes los campanenses amanecieron con la sorpresa del centro de la ciudad convertido en un escenario, sino de película, al menos publicitario. Grandes cámaras de cine y decenas de técnicos y extras daban vida a lo que sería un comercial para el extranjero. El potencial es debido a que el rodaje se movió en un ambiente de extrema reserva. No trascendieron demasiados detalles de la acción. Consultados por este medio, desde el Municipio tampoco lograron brindar más precisiones. Según se comentaba en los alrededores del rodaje, se trataría de una pieza comercial para una marca de jugos dirigida a la audiencia alemana. De hecho, una de las tomas consistió en un auto descapotable siendo conducido por dos arbustos. De la producción participó la empresa Efectistas, especializada en efectos especiales y dobles de riesgo. La compañía ha contribuido a series como El Marginal, Un Gallo para Esculapio, El Tigre Verón y Argentina, tierra de amor y venganza, entre otras, trabajando para HBO, Netflix y Pol-ka.

#Video así se realizó parte la filmación de una publicidad para Alemania con 150 extras. Las escenas sucedieron en torno a la plaza Eduardo Costa, Campana. Un auto descapotable era conducido por una planta de naranjas, en un momento choca unas cajas de cartón. Continúa el rodaje. pic.twitter.com/D9NaL3Glez — Daniel Trila (@dantrila) December 13, 2021