Boat Club juega ante Náutico San Pedro por el título del Torneo de Primera División de la ABZC







La final se disputará esta noche, desde las 21.30 horas, en la ribera de nuestra ciudad. Esta noche, en nuestra ciudad, se definirá al campeón del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): desde las 21.30 horas, el Campana Boat Club recibirá a Náutico San Pedro en la final del certamen. El Bote será local porque terminó la primera fase como líder de la Zona B, después de diez victorias y tan solo dos derrotas. Y posteriormente superó a Unión de Zárate en cuartos de final y a Central Buenos Aires en semifinales. Por su parte, el conjunto sampedrino culminó esa primera etapa con ocho triunfos y cuatro caídas y quedó en la tercera posición de la Zona A. Aunque su plantel es superior a esa ubicación. De hecho, ya está clasificado al Final Four del Torneo Pre-Federal (ex Liga Provincial de Clubes). Y eso lo demostró en playoffs: en cuartos de final, como visitante, eliminó a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (uno de los equipos que había derrotado a Boat Club en la primera fase) y en semifinales venció en Zárate a Independiente (había sido el mejor de la Zona A). "Va a ser una final muy dura, durísima", reconoció Nahuel Pinto, entrenador del CBC. "Ellos son un equipo con más competencia que nosotros por su participación en el Pre-Federal y eso es una ventaja que tienen. Pero nosotros no tenemos ninguna presión y vamos a dar pelea hasta que suene la bocina final. Vamos a luchar hasta lo último", agregó en diálogo con LAD. Para el elenco campanense, la clave será poder sostener una alta intensidad durante todo el partido en ambos costados de la cancha y también encontrar efectividad en los lanzamientos triples, un arma que ha sido muy importante para su juego a lo largo de este certamen.

EL CBC BUSCARÁ CORONAR UN GRAN TORNEO CON EL TÍTULO.



