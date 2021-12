» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Los U15 de Ciudad quedaron en el podio de la ABZC







El sábado disputaron el Final Four en Pilar. En tanto, los U13 cerraron de manera invicta la fase regular de la Liga Provincial y ya tiene rivales para la definición. El pasado sábado se disputó el Final Four de la categoría U15 del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Fue en el gimnasio de Atlético Pilar, donde el equipo del Club Ciudad de Campana se alzó con el tercer puesto. En semifinales, durante la mañana, el conjunto Tricolor fue superado por Náutico Zárate por 68-18. Y por la tarde, en el duelo por la medalla de bronce, los chicos del CCC tuvieron revancha: vencieron 65-55 a Independiente de Zárate con una destacada actuación de Blas Márquez (19 puntos) y buenos aportes de Camilo Rafael (12) y Bautista Boumerá (12). El equipo del Club Ciudad fue dirigido por los profesores Germán Género y Franco Garín y estuvo integrado por Valentino Raineri, Camilo Rafael, Felipe Paz, Blas Márquez, Manuel Rodríguez, Danilo Beber, Federico Ledesma, Lautaro Stude, Bautista Boumerá, Ignacio Iturria, Valentín Weinzettel, Luca Melidore, Jhonatan Villarelle, Tomas Egger, Santiago Canci, Joaquín Díaz y Vito Fazzi. En la final, Náutico Zárate también superó con comodidad al local, Atlético Pilar, al que derrotó por 79 a 45 para consagrarse campeón invicto de la categoría. LIGA PROVINCIAL U13 Por la 10ª y última fecha de la Zona Norte de la Liga Provincial U13, Ciudad de Campana le ganó 60-36 a Los Indios de Junín. De esta manera, los chicos Tricolores cerraron invictos la primera fase del certamen. Ahora, el próximo objetivo es el Final Four, instancia en la que se medirá con Napostá de Bahía Blanca, Once Unidos de Mar del Plata y Argentino de Chivilcoy.

LOS U15 DEL CCC VENCIERON A INDEPENDIENTE (Z) EN EL PARTIDO POR EL TERCER PUESTO.



P U B L I C I D A D