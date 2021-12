» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

14 de Diciembre de 2021







PRESUPUESTO DEFENDIDO El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, presentó el proyecto de Presupuesto 2022 que el oficialismo aspira a debatir este jueves en la Cámara de Diputados y aseguró que el proyecto plantea "recuperar la doble crisis económica y sanitaria" que trajo la pandemia de coronavirus. Al explicar los alcances del proyecto, Guzmán dijo que el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 se aplica en un marco en el que se sigue "pugnando contra una doble crisis, la que comenzó en el 2018 y la que le siguió con la pandemia". "Hoy Argentina está viviendo un fuerte proceso de recuperación económica, de manera sólida, que permitirá que el PBI crezca el 10%. En los tres meses desde que enviamos el proyecto a hoy, hubo un fortalecimiento en ese crecimiento", aseguró el ministro Guzmán.



CONDENAS CONFIRMADAS La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a penas de prisión de cumplimiento efectivo del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, por la represión que precedió a la caída del gobierno de la Alianza el 19 y 20 de diciembre de 2001 y causó cinco muertes en los alrededores de la Plaza de Mayo. Ambos fueron condenados por el delito de "homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón", y heridos a otra veintena de manifestantes que protestaban por la situación social, las medidas restrictivas para el retiro de dinero en efectivo y el Estado de Sitio decretado por el ex presidente Fernando De la Rúa. Justo en la semana en que se recordarán los 20 años de aquellos trágicos episodios, los camaristas Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña firmaron el fallo de 55 páginas que ratifica las penas a cuatro años y tres meses para Mathov y a tres años y medio para Santos, en ambos casos de cumplimiento efectivo. SE VIENE EL BONO El Gobierno nacional confirmó este lunes que otorgará un bono de más de $ 5.000 para los jubilados, que podrán cobrarlo antes de Navidad, según anunció la directora del ANSeS, Fernanda Raverta. "Será un bono de un poco más de cinco mil pesos y la idea es que lo tengan los jubilados que menos ingresos tienen", anticipó la funcionaria en declaraciones radiales. Estimó que quienes podrán cobrar el bono "serán arriba de cuatro millones y medio de jubilados" con lo que alcanzaría principalmente a quienes cobran el haber mínimo. Dijo Raverta que el bono adicional para fin de año "es un reconocimiento y la idea es que sea un bono con más de los $5.000 que fue el valor del último". "El anuncio va a ser antes de la Navidad y el dinero también llegará antes de Navidad. Nos comprometimos con este gobierno a que las jubilaciones le ganen a la inflación", argumentó la funcionaria. TORNADOS MORTALES La serie de tornados que azotó al oeste y el sur de los Estados Unidos mató a docenas de personas y devastó ciudades enteras. Kentucky fue el distrito más afectado por un fenómeno notable porque se produjo en una época del año en que el clima frío normalmente limita los tornados. Allí se contabilizó ocho personas muertas en la fábrica de velas de Mayfield Consumer Products del estado. Otras 12 murieron en Bowling Green y sus alrededores. Al menos otras 14 personas murieron en Illinois. Se pudo establecer que sólo 40 de las 110 personas que trabajaban en la fábrica de velas en el momento del tornado fueron rescatadas, y que "será un milagro que alguien más se encuentre vivo en ella". Pero el domingo, la compañía dijo que mientras ocho fueron confirmados muertos y ocho permanecieron desaparecidos, más de 90 otros habían sido localizados.

