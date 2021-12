» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 14 de Diciembre







DÍA INTERNACIONAL DEL MONO El origen de esta celebración se remonta al año 2000 cuando Casey Sorrow y Eric Millikin, estudiantes de arte de la Universidad Estatal de Michigan, comenzaron a celebrarlo compartiendo sus obras de arte y comics en Internet con el propósito de promover el cuidado de estos animales y concientizar acerca de los peligros a los que están expuestos. Con el correr del tiempo está efeméride cobró una relevancia tal que National Geographic, Greenpeace, National Potrait Gallery de Londres y el Museo de Louvre apoyaron su festejo.



BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN INTERCONTINENTAL Hace 18 años Boca vencía 3-1 a Milán, desde el punto de penal, y se consagraba campeón de la Copa Intercontinental por tercera vez en su historia. La primera vez que obtuvo este título fue en el año 1977 cuando se impuso 3-0 ante Borussia Mönchengladbach con goles de Darío Felman, Ernesto Mastrángelo y Carlos Salinas. En tanto que, la segunda vez, fue en el año 2000 tras ganarle 2-1 al Real Madrid con doblete de Martín Palermo. El equipo dirigido por Carlos Bianchi e integrado por Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi, Sebastián Battaglia, Diego Cagna, Matías Donnet y Carlos Tévez, arribó a Japón luego consagrarse campeón de la Copa Libertadores al golear 3-1 a Santos (Brasil). Por su parte, el conjunto de Carlo Ancelotti que sobresalía con los jugadores Dida, Cafú, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Kaká y Andriy Shevchenko, llegó al país asiático tras salir campeón de la Champions League luego de superar, desde los 12 pasos, 3-2 a Juventus. Así, en el Estadio Internacional de Yokohama, ambos equipos se enfrentaron en un partido emocionante que comenzó con el equipo italiano poniéndose en ventaja con gol de Jon Dahl Tomasson. Sin embargo, Matías Donnet empató el encuentro y provocó que el campeón se definiera desde el punto de penal. El "Pato" Abbondanzieri fue protagonista al atajar los remates de Pirlo y Costacurta mientras que Clarence Seedorf envío la pelota arriba del travesaño. De esta manera, después de que Schiavi, Donnet y Cascini convirtieran sus respectivos penales (Dida atajó el disparo de Battaglia), Boca paralizó el marcador en el 3-1 y se consagró campeón intercontinental: "Tengo una sensación de felicidad plena. Por haber conseguido el título y por la manera en que lo hicimos. Fuimos un justo ganador, sin objeciones" dijo Bianchi en ese entonces.



"HEARTLESS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2019, el sencillo "Heartless" de "The Weeknd" destronaba a "Circles" de Post Malone del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "After Hours" (2020) y compuesto por el cantante canadiense junto a Leland Wayne y Carlo Montagnese, la canción fue aclamada por la crítica que elogió la producción y la voz del cantante.



