"El secreto de la Corona": el primer libro de Morena Saavedra Dall Orsso

Tiene 13 años y durante la pandemia se le ocurrió escribir esta pequeña novela-aventura. Ya se puede conseguir en Byblos o a través de las redes sociales. "Desde chica mi mamá me compraba muchos libros y desde ahí me encanta leer", cuenta. La pandemia, es un evento incontrolable. En la mayoría de los casos nos deja vulnerables frente a los acontecimientos. La situación de encierro es diferente, nos enfrenta a una situación impuesta que nos cambia la vida cotidiana. Así, nos tuvimos que rearmar, adaptarnos a un suceso inesperado, que en un principio nos dejó en estado de shock. Algo así le sucedió a Morena Saavedra Dall Orsso (13). "La idea surgió cuando empecé la secundaria pero como durante el aislamiento no la pasé muy bien, como el resto de los adolescentes, entonces mi abuela materna me impulsó a escribirlo, de ahí empezó la aventura de este libro". Se titula "El secreto de la Corona". "Se trata de un abuelo cuentacuentos que a la orilla del río nos cuenta a mí y a mis primos esta hermosa aventura de su juventud, una historia llena de revelaciones y misterios", adelantó en diálogo con La Auténtica Defensa. Morena terminó el 2º año en la escuela Dante Alighieri de nuestra ciudad. Uno de sus géneros favoritos es la aventura. Durante la charla cuenta que por ahora está probando leer libros en inglés que previamente haya leído en español. Además le gusta tocar el piano, juntarse con sus amigos, pasar tiempo con sus abuelos y viajar con la familia. "Nos sorprendimos por las excelentes críticas por parte de escritores y la misma editorial cree que pueda ser la primera o segunda de esa edad en publicar y de hecho en San Nicolás se comenzó una agrupación literaria de adolescente siendo ella su primer integrante", expresa su abuela orgullosa. El próximo 18 y 19 de diciembre lo expondrá en ese lugar. "Ni siquiera pensaba que valdría la pena publicarlo pero lo logré, desde chica mi mamá me compraba muchos libros y desde ahí me encanta leer" resalta la joven y agrega "si tuviera que decir algún objetivo sería que a la gente le guste lo que escribo". El libro se puede conseguir en la Librería Byblos o a través de las redes sociales de la joven Facebook: Morena Saavedra / Instagram: morenasaavedra58. "Me gustaría que le llegue a cualquier persona que le guste leer y me gustaría animar a los adolescentes a escribir, porque no hay nada que perder o hasta diría que ganas más escribiendo porque podes liberarte o sacar todo eso que guardas adentro".







