Fin de año:

Gestión de emociones y adaptación a los cambios en pacientes oncológicos







Fin de año puede ser un momento en el que algunas variables están subrayadas, como el encuentro familiar, el "balance de lo transitado", el futuro y los proyectos. Se trata de temas que podrían formar parte de los distresores para quienes están cursando una enfermedad oncológica. Ofrecer un espacio para pensar de qué manera transitar el momento, como adaptarse a los cambios, y cultivar la regulación de emociones puede resultar una buena manera de acompañar. "Lo primero que tenemos que tener presente es que las emociones no hay que intentar reemplazarlas por otras. A quien está angustiado no le resulta efectivo que le propongamos que debe estar más alegre, o pensar en positivo", explica la Lic. M. Fernanda Montaña (MN 33.687), coordinadora del área psicosocial de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y continúa: "Los pasos iniciales serían ofrecerse amorosamente a escucharlo y ser empático con su sentir". La psicooncología es un área que se ocupa de atender las múltiples dimensiones de un ser humano: la variable emocional, social, espiritual y física. En ese sentido, resulta de gran ayuda para que los tratamientos sean transitados con mayor equilibrio. "Atendemos cuestiones vinculadas con la adherencia al tratamiento, malestar emocional, adaptación al proceso, encontrando los recursos que son más favorables para cada persona", detalla Montaña. Vacaciones: un buen momento para cultivar la resiliencia Los pacientes que pierden algo a causa de la enfermedad (como un proyecto de vacaciones), transitan un duelo por ello. Cuando se valida esa pérdida y la angustia por aquello que no se puede hacer, quizá por el momento, a veces se puede observar aquello que sí es posible y que también es fuente de bienestar. Por ejemplo, alguna actividad pospuesta (artística o de otra índole) puede funcionar como recurso para afrontar mejor la situación y cultivar la resiliencia, la capacidad de construir aún desde lo adverso. Por otro lado, con respecto al cuerpo (que suele estar más expuesto en verano), el cáncer puede implicar cambios en la imagen, a veces permanentes y otros transitorios. En ocasiones los grupos o testimonios de otros pacientes pueden ser lugares donde se encuentren recursos para favorecer la adaptación. Según Montaña, puede tratarse de "un espacio enriquecedor donde los pacientes que ya han transitado ese cambio pueden sugerir dónde comprar el traje de baño, la peluca, el accesorio, etc., con los cuales pudieron afrontar mejor el cambio". La psicooncología es también un espacio donde se favorece la adaptación, así como la gestión de emociones. Cuidadores: a descansar Los "cuidadores informales", aquellas personas que acompañan más cercanamente a quienes tienen diagnóstico de cáncer, tienen un rol fundamental y también deberían considerar un espacio de descanso. Montaña sugiere "que consideren el disfrute propio y que permitan tener momentos que les den bienestar, porque es importante cuidar los aspectos que dan calma para poder sostener el equilibrio emocional". Es fundamental que no se descuiden y que le den importancia a su salud, física, emocional, social, espiritual. Además, que consideren pedir ayuda si lo necesitan: ellos también pueden ser cuidadosos. La contención de un profesional es un recurso tanto para quienes acompañan como para los pacientes oncológicos, más aún en tiempos en los que afloran nuevas emociones a causa del cierre del año y comienzo de uno nuevo. Para más información y por consultas sobre los programas y talleres de LALCEC ingresar a www.lalcec.org.ar



