Científicos grabaron a una misteriosa criatura marina de ojos grandes y cabeza transparente

Un equipo del Instituto de Investigación Acuario de la Bahía de Monterey realizó un increíble hallazgo en el fondo del océano. Durante la inmersión del dispositivo se encontraron un pez muy poco común. Se trata del pez barreleye, conocido como macropinna microstoma. Los vehículos que lograron captar las imágenes son operados por control remoto. Hasta el momento llevan registradas más de 5.600 inmersiones, sin embargo, solo 9 veces se han topado con este extraño pez. La academia es una de las pocas que logró grabar un video con las imágenes del animal. Entre sus características se puede observar que su cabeza es transparente lo que les permite ver a través de su propia frente. Es que esta especie ha tenido que adaptarse totalmente para vivir en la oscuridad total prácticamente ya que habitan en el fondo del mar. Calificado como uno de los peces más extraños, el pez barreleye cuenta con dos pequeñas hendiduras que a simple vista parecieran ser sus ojos. Sin embargo, se trata de sus órganos olfativos, mientras que su visión se ubica detrás de su cara como dos bolas brillantes de color verde. En el año 2009, un grupo de investigadores logró demostrar que la macropinna microstoma pueden girar sus ojos hacia el frente para poder ver su comida. Los científicos pensaban que su vista solo permanecía fija hacia arriba. De esta manera, han logrado reunir pruebas que los llevan a pensar que este pez se cierne debajo de los tentáculos de un sifonóforo para robar comida. A diferencia del pez barreleye, que es totalmente inofensivo, un joven australiano publicó un video en TikTok en donde alardeaba sobre la extraña criatura que había encontrado en la playa. Estaba fascinado con el animal azul eléctrico que tenía frente a él. Fue por ello que, para su suerte, decidió transmitir en vivo lo que hacía sin sospechar que estaba frente a uno de crustáceos más peligrosos del océano. Por suerte sus seguidores le advirtieron que estaba ante un eminente peligro. Se trata de un dragón azul, o Glaucus Atlanticus. A simple vista parece totalmente inofensivo, sin embargo no lo es. De apariencia babosa y con algunas rayas oscuras, este bichito pica provocando graves urticarias e incluso hasta la muerte de su presa. No debes dejar nunca que su pequeño tamaño te engañe, su mecanismo de defensa es digno del de un verdadero dragón. Incluso, están preparados para absorber el veneno de otras criaturas marinas mientras se alimentan. Fuente: https://tn.com.ar/



