A falta de una jornada todavía no se definieron los clasificados al cuadrangular final. El pasado sábado se disputó la anteúltima fecha de la primera fase del Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y a pesar de lo avanzando del certamen, todavía no hay clasificados al cuadrangular final que definirá al campeón. En la Zona A, tres equipos pugnan por los dos boletos: Otamendi, Las Praderas y La Josefa no aflojan. El sábado, Otamendi le ganó 2-1 a Mega Juniors "A" con goles de Maite Romero y Daniela Carabajal (Araceli Sánchez anotó para Mega); Atlético Las Praderas superó 2-0 a Norte "A" con tantos de Yésica Caroza y Marcela Blatter; y La Josefa goleó 5-0 a Albizola con gritos de Yanella Fernández (3), Sofía Benítez y Luciana Godoy. Así, ahora, Otamendi y Atlético Las Praderas lideran con 19 puntos, mientras La Josefa se ubica en el tercer puesto con 18. Y en la última fecha, Otamendi juega ante Norte "A", mientras Las Praderas y La Josefa se enfrentan entre sí. En el partido que completó la fecha de la Zona A, Atlético Las Campanas venció 2-0 a Santa Lucía con un doblete de Manuela Cardozo. Entonces, las posiciones de esta Zona A se encuentran de la siguiente manera: 1) Otamendi, 19 puntos (+15), 2) Las Praderas, 19 puntos (+13); 3) La Josefa, 18 puntos (+15); 4) Albizola, 10 puntos; 5) Norte "A", 9 puntos; 6) Leones Azules, 8 puntos; 7) Mega Juniors "A", 5 puntos; 8) Las Campanas, 4 puntos; 9) Santa Lucía, sin puntos. En tanto, en la Zona B, Mega Juniors le ganó 1-0 a Defensores de La Esperanza (gol de Tamara Anabella) y se escapó en la cima. En cambio, Deportivo San Felipe no pudo seguirle el tren: perdió 1-0 con San Cayetano (gol de Delfina Silva), que se metió decididamente en la discusión por la clasificación. Los otros resultados de la jornada fueron: Las Palmas 2-1 Norte "B" (goles de Mayra Imberini -2- y Jazmín Milesi) y San Luciano 1-0 Barrio Urquiza (gol de Brisa Romero). Así, las posiciones de esta Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Mega Juniors "B", 16 puntos; 2) San Felipe, 13 puntos; 3) San Cayetano, 12 puntos (y un partido menos); 4) Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 5) Las Palmas, 9 puntos; 6) San Luciano (un partido menos), 4 puntos; 7) Urquiza y Norte "B" (dos partidos menos), sin puntos. En la última fecha se enfrentarán: Mega Juniors "B" vs Las Palmas, San Cayetano vs Defensores de La Esperanza, San Felipe vs San Luciano y Urquiza vs Norte "B".

SAN CAYETANO LE QUITÓ EL INVICTO A SAN FELIPE EN LA ZONA B.



