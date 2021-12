» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

14 de Diciembre de 2021







BOCA VS BARCELONA En homenaje a Diego Armando Maradona, hoy se enfrentarán Boca Juniors y Barcelona de España en un partido que se disputará desde las 14.00 (hora argentina) en el Estadio Mrsool Park, ubicado en Riyadh, capital de Arabia Saudita. Para el Xeneize será el cierre de un año que termina de muy buena manera, luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina y de la goleada frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.



DEFENSA SUBCAMPEÓN El cierre del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol dejó a Defensa y Justicia como subcampeón. El conjunto de Florencio Varela venció 2-1 a Lanús el domingo y, de esa manera, desplazó del segundo puesto a Talleres, que perdió 2-1 con Independiente. En tanto, San Lorenzo superó 3-2 a Newells, mientras, anoche, Banfield y Arsenal igualaron 0-0. SIGUEN LAS DESPEDIDAS Después de la confirmación del retiro de Maxi Rodríguez, ayer fue el turno de Ignacio Scocco, quien también anunció que deja la actividad profesional. El delantero, de 36 años, debutó en Primera División en abril de 2004. Por entonces comenzó el primero de cuatro ciclos en La Lepra, donde consiguió dos títulos. Además, también jugó en Pumas y Toluca de México; AEK Atenas, Al-Ain, Inter de Porto Alegre, Sunderland de Inglaterra y River Plate (sumó cinco títulos en el Millonario, incluida la Copa Libertadores 2018). QUILMES Y BARRACAS Este lunes se definieron los dos finalistas del Reducido de la Primera Nacional: Quilmes y Barracas Central se enfrentarán el próximo martes por un boleto a la Liga Profesional. Anoche, el Cervecero eliminó a Ferro Carril Oeste tras vencerlo 1-0 con un polémico penal convertido por Federico Anselmo. En tanto, el Guapo derrotó 3-2 a Almirante Brown tras una gran producción en el primer tiempo (ganaba 3-0). PRIMERA B METRO En el inicio de la serie final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, Sacachispas y Colegiales igualaron 0-0 en Villa Soldati. La revancha, que definirá al ganador del boleto a la segunda categoría del fútbol argentino, se jugará en Munro. VENTAJA ARGENTINO (M) La final del Reducido de la Primera C comenzó de gran forma para Argentino de Merlo: ayer venció 2-0 a Ituzaingo como local. La revancha se jugará el sábado en el estadio Carlos Sacaan, donde se definirá el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. OCTAVOS SORTEADOS Ayer, en Suiza, se definieron los cruces de los Octavos de Final de la Champions League. Fue tras dos sorteos, dado que el primero resultó impugnado por una serie de errores "técnicos". Finalmente, tras repetirse el proceso, quedaron confirmados los ocho duelos, entre los que se destaca el choque Real Madrid vs Paris Saint Germain. Los restantes siete enfrentamientos son: Atlético Madrid vs Manchester United, Juventus vs Villarreal, Liverpool vs Inter, Chelsea vs Lille, Ajax vs Benfica, Bayern Munich vs Salzburgo y Manchester City vs Sporting Lisboa. LEEDS VISITA AL CITY Este martes comienza la 17ª fecha de la Premier League y el Leeds United que dirige Marcelo Bielsa enfrentará como visitante al líder del campeonato, el Manchester City de Pep Gurdiola (17.00; ESPN). Además juegan: Brentford vs Manchester United y Norwich vs Aston Villa

P U B L I C I D A D