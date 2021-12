Después de quedar 14 puntos abajo en la primera mitad, el Bote remontó y llegó a un cierre tanto a tanto. Incluso, tuvo dos acciones para pasar al frente en los segundos finales. Pero la moneda cayó del lado de Náutico San Pedro, que se impuso 66-64 y se coronó campeón del Torneo de Primera División de la ABZC. Cerca, demasiado cerca estuvo el Campana Boat Club de coronarse campeón del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). El 66-64 que devolvía el tablero del gimnasio Héctor Mario Franco y que coronó a Náutico San Pedro así lo evidencia. Sin embargo, no tiene nada para reprocharse el Bote, que tal como lo había adelantado su entrenador, Nahuel Pinto, peleó hasta la bocina final. De hecho, un lanzamiento triple agónico de Santiago Fernández pudo haberle dado el título, pero la moneda no cayó del lado del conjunto de nuestra ciudad. El juego no comenzó bien para el CBC: con baja efectividad en ataque y ante un rival que lograba trabarle la ofensiva apenas pudo convertir 10 puntos. Y ese parcial fue aprovechado por el elenco sampedrino para tomar una ventaja considerable: un buen arranque de Joaquín Gómez (aportó los primeros 5 puntos) y el desnivel de Felipe Sánchez y Rodrigo Bravo, más la aparición en el cierre de Federico Aldama le permitió a Náutico escaparse 22-10 en el marcador. En el segundo período, Boat Club siguió trabado en ataque, más allá de los intentos de Juan Martín Fernández y un triple de Guido Cadelli. Sin embargo, logró controlar mejor a su oponente y, entonces, el primer tiempo culminó con muy bajo goleo, pero una ventaja importante para la visita (35-21). La reacción del elenco campanense llegaría en el tercer cuarto, tras el descanso largo. Fue clave Guido Cadelli, que aportó 8 puntos (incluido un triple), Juanma Fernández siguió sumando (7 puntos; incluido un triple) y asomó también Juan Ignacio Bruni (5 puntos; un triple). Y aunque San Pedro intentó resistir con Sánchez y triples de Coronato y Bravo, la brecha en el tanteador se redujo a cinco (45-50). Y en el último período, el goleo del tándem Fernández-Bruni le permitiría al CBC igualar el marcador promediando el cuarto. De allí en adelante, todo fue tensión y paridad hasta el cierre. El exjugador de Peñarol de Mar del Plata sumó desde la línea los últimos seis puntos del Bote, pero la visita, con un doble de Felipe Sánchez, se adelantó 65-64. Al ataque siguiente, la ofensiva del Boat Club no fue clara y terminó en pérdida y foul. Y con un puñado de segundos, el mismo Sánchez estiró a dos la diferencia, dándole una última chance al campanense. Sin embargo, el lanzamiento agónico de "Chispa" Fernández no entró y el festejo fue todo sampedrino. Así, Náutico gritó campeón, con un plantel que armó para competir en el Torneo Pre-Federal y que, particularmente, demostró su valía en los playoffs, tras superar a tres grandes candidatos como Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, Independiente de Zárate y Campana Boat Club. Por su parte, el Celeste de nuestra ciudad se queda con la amargura de haber estado cerca, demasiado cerca, del título. Pero ello no debe empañar este gran certamen que desarrolló desde la primera fecha hasta la bocina final.

LA TAREA DEL TANDEM BRUNI-FERNANDEZ LE PERMITIÓ AL CBC LLEGAR A LA IGUALDAD EN EL ÚLTIMO CUARTO. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (64): Santiago Fernández (2), Juan Ignacio Bruni (13), Marcelo Sosa (0), Matías Nieto (8) y Juan Martín Fernández (30) (FI) Joaquín Cazurro (0) y Guido Cadelli (11). DT: Nahuel Pinto. AT: Ezequiel Imperatori. NÁUTICO SAN PEDRO (66): Felipe Sánchez (19), Rodrigo Bravo (18), Francisco Coronato (13), Joaquín Gómez (5) y Federico Aldama (5) (FI) Fausto Segalat (2), Joaquín Pintor (0) y Maximiliano Lococo (3). DT: Martín Gálvez. PARCIALES: 10-22 / 11-13 (21-35) / 24-15 (45-50) / 19-16 (64-66). JUECES: Mariano Imosi y Ezequiel De la Peña. GIMNASIO: Campana Boat Club.





JUAN MARTÍN FERNÁNDEZ APORTÓ LOS ÚLTIMOS SEIS PUNTOS DEL CBC DESDE LA LÍNEA. FUE EL GOLEADOR DEL JUEGO CON 30 UNIDADES.





CON ROSTROS DE DESAZÓN, LA DESPEDIDA DE LOS JUGADORES DEL CBC.





GUIDO CADELLI TUVO UN IMPORTANTE APORTE SALIENDO DESDE LA BANCA.