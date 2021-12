Hoy asumen las autoridades electas en la UTN Facultad Regional Delta

El acto será a las 18.30 horas. Se hará entrega de reconocimientos por años de servicio, diplomas a docentes concursados y personal no docente. El acto se realizará respetando los protocolos de covid-19 vigentes y será transmitido por el canal de YouTube de la UTN Facultad Regional Delta https://www.youtube.com/channel/UC7KejDkuVfaQKBA9RyUxo_A a partir de las 18.30 horas. Asumirán en su cargo el Ing. Raúl Retrive, nuevo Vicedecano electo de la FRD y el Mg. Miguel Á. Sosa que continúa su tarea como Decano de la FRD por cuatro años más. También las autoridades de los Consejos Departamentales que renovaron su cargo a partir del 20 de diciembre de 2021 por un nuevo período. La Facultad Regional Delta tiene como misión "Formar profesionales para los máximos niveles del ejercicio de la ingeniería, la conducción organizacional, el perfeccionamiento autónomo y el liderazgo en nuevos emprendimientos, atendiendo a las necesidades regionales, nacionales e internacionales a través del ejercicio crítico de la docencia, la investigación y la extensión"? y en este marco se entregarán diplomas a los docentes que han accedido a su cargo por concurso público de antecedentes y oposición o por carrera académica. También se reconocerá al personal no docente que ha culminado los estudios de la Licenciatura en Administración y Gestión en Instituciones de Educación Superior, carrera que surgió a partir de un proyecto presentado por la Asociación del Personal No Docente de la UTN ante las autoridades pertinentes de la Universidad, atendiendo a las necesidades contar con programas que permitan el fortalecimiento profesional. Además, se realizará el reconocimiento a todas aquellas personas que se desempeñaron cotidianamente en la Facultad haciendo de su trabajo una contribución de gran importancia para el desarrollo y evolución de la FRD. Aquellos que se retiran y los que cumplen 25, 30, 35 y 40 años de servicio.