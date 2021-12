Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PIQUETE DE RAMAS "Cuelli y Posse (barrio Los Pioneros). Cero empatía del vecino que ocupo toda la calle con las ramas de su poda de más de dos años, no se puede pasar con el auto", muestra Daniel.



DESCARTE CONTAMINANTE "Un mal comerciante tira productos contaminantes en el cruce de Garibaldi y Santa María de Oro. No es la primera vez que lo hace" muestra Rodolfo.



ASFALTO RESQUEBRADO "Calle Gismundi entre Giobellini y Modarelli. Les paso esta imagen de cómo dejaron los de ABSA cuando hicieron una conexión de agua a un vecino hace como tres meses. El asfalto se rompe y eso que se le puso escombros" escribe Alfredo.

#QuejaVecinal basural en medio de la avenida. Bellomo y Barca, barrio Siderca. "Da vergüenza agena" comentan los vecinos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/i5N8vW9CrF — Daniel Trila (@dantrila) December 14, 2021 #QuejaVecinal Cuelli y Posse. B Los Pioneros . Cero empatía del vecino que ocupo toda la calle con las ramas de su poda de más de dos años, no se puede pasar con el auto. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/jsWBi4lOMT — Daniel Trila (@dantrila) December 13, 2021 HALLAZGO #ComoRecibimos "Se encontró DNI en la puerta del correo a nombre de Nelson Matías Rosales. Comunicarse al Tel. 03489-15-672494 (Verónica) para recuperarlo" #Compartir pic.twitter.com/jVLgFoua1o — Magui Felizia (@mawifelizia) December 15, 2021 PEDIDO #ALaComunidad el domingo a la madrugada robaron un Renault 11 en Luis Costa 1500 esquina Da Vinci. El vehículo con patente TAD 844 posee una línea roja en las baguetas. Si alguien lo ve, por favor avisar al 3489452520. Gracias por compartir!! pic.twitter.com/yuQJPsPjLh — Daniel Trila (@dantrila) December 13, 2021