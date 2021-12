» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 15/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Los beneficios de ser parte del Club Toyota







Toyota Argentina realizó un concurso de fotografía. El ganador obtuvo como premio un alquiler gratuito de una SW4 . Club Toyota es la primera membresía que ofrece Toyota Argentina a sus clientes, la misma no tiene costo alguno, es totalmente gratuita para aquellos que tienen un 0 Km o un vehículo usado de la marca. Club Toyota busca generar un vínculo aún más estrecho con el cliente. Son muchos los beneficios que brinda por formar parte, desde experiencias, como travesías 4x4, clínicas de conducción, visitas a planta y eventos de automovilismo, canje de puntos por productos exclusivos de Toyota, atención prioritaria dentro del concesionario, participación en sorteos, concursos, y servicios exclusivos, entre otros. Actualmente hay 40.000 socios que pertenecen a la gran familia Toyota. Dicha membresía acompaña a los clientes en todos los caminos y lugares del país, así Toyota Argentina busca estar cerca de sus clientes y la permanente mejora en sus servicios para llegar a cada vez más usuarios. En este sentido, recientemente se llevó a cabo un concurso de fotografía en Instagram denominado "Vacaciones con mi Toyota", donde cada participante tenía que compartir una imagen en su historia etiquetando a la marca. El mismo contó con gran participación por parte de los socios, y fueron los seguidores de la marca quienes eligieron al ganador. Una experiencia única El ganador del concurso, Julián Escalada, obtuvo más de 6.500 votos por su imagen compartida en la nieve con una Toyota Hilux SRV. El premio se trató de un alquiler gratuito de una SW4 a través de KINTO, el servicio de movilidad de la compañía que te lleva, estés donde estés, a donde uno quiera ir. Julián, oriundo de la ciudad de Río Gallegos ubicada en la provincia de Santa Cruz, es guía de pesca en el noroeste de la provincia. A su vez, contó que la imagen que resultó ganadora fue tomada un día de muchísima nieve saliendo del Jurassic Lake Lodge, donde desarrolla una de sus grandes pasiones: la pesca. "Trabajo de guía hace 16 años y siempre elegí las camionetas de Toyota, sobre todo por el servicio posventa que tiene, desde que abrió el Club Toyota me hice socio", puntualizó. Club Toyota le dio una experiencia única de poder disfrutar un viaje en familia con la Toyota SW4 que le brindó la compañía a través de KINTO. Ésta última es la marca de soluciones en movilidad de Toyota que trabaja bajo diferentes modalidades. El servicio para empresas se denomina KINTO ONE Fleet y brinda soluciones de movilidad mediante alquileres a mediano y largo plazo. También ofrece servicios a individuos mediante KINTO ONE Personal, un servicio para el uso de vehículos bajo la modalidad de suscripción mensual. Por último, KINTO SHARE, también focalizado en proveer una solución de movilidad para individuos bajo la modalidad de car sharing. "Tener una Toyota es sentirse parte de una familia, porque yo sé que cualquier cosa que me pase voy a tener respaldo y me lo van a solucionar, en cualquier parte del país", concluyó. Para formar parte de Club Toyota ingresá en https://www.clubtoyota.com.ar, y para conocer más sobre el servicio de KINTO hacelo en el siguiente link https://www.kinto-mobility.com.ar/. Además, seguí todas las novedades en el Instagram oficial de la marca @toyotaargentina.



P U B L I C I D A D