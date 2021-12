» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 15/dic/2021 de La Auténtica Defensa. El Instituto de la Mujer cumple hoy sus Bodas de Plata







Bajo la dirección de los doctores Ivón Boéchat y Jorge Ventura, el prestigioso centro médico de la calle Moreno hoy festeja 25 años de actividad al servicio de la salud femenina en Campana. El 15 de diciembre de 1996 nacía en Campana el Instituto de la Mujer. La novedosa propuesta para nuestra ciudad tuvo una alta y rápida aceptación dado que, poco a poco, también se fueron incorporando especialidades y estudios que no se ofrecían en nuestra ciudad hasta ese momento. Fue entonces que los doctores Ivón Boéchat y Jorge Ventura, directores del lugar, tomaron la decisión de mudar el Instituto de la Mujer a su dirección actual y definitiva de Moreno 412, inaugurada en 2001. "No fue una decisión fácil, dado el contexto de crisis de aquel momento pero ya estábamos jugados: hacía tiempo que veníamos hablando con Ivón de mudarnos a un lugar más espacioso y confortable. Fue así que compramos el inmueble a pocos metros del lugar original, también sobre Moreno, y lo intervinimos arquitectónicamente: la recepción, una amplia y luminosa sala de espera, más consultorios disponibles para las especialidades que íbamos sumando y para equipos que necesitan espacios adecuados y acondicionados como el mamógrafo, el densitómetro, el ecógrafo…", comenta el Dr. Jorge Ventura, al tiempo que el Dr. Ivón Boéchat agrega: "La idea siempre fue crecer, pero no sólo en espacio, sino en disciplinas y equipos de diagnóstico, de manera tal que las pacientes tuviesen que viajar a otra ciudad lo menos posible porque aquí no encontraban la especialidad para ser diagnosticadas y eventualmente tratadas. Con esa visión, fuimos el primer centro privado en disponer de un Mamógrafo y un Densitómetro Óseo, y en ofrecer especialidades y prácticas como Medicina Fetal, Histeroscopía, Uroginecología… este año incorporamos un Mamógrafo Digital Directo, equipo que no tiene ningún otro centro privado en la zona. Además de una mayor precisión de imágenes, permite estudios más breves con menor irradiación y dolor". Así, hoy, en un solo lugar, la paciente puede encontrar en el Instituto de la Mujer las siguientes especialidades y prácticas: Ginecología y Obstetricia; Endocrinología; Ecografías; Esterilidad; Monitoreo y Medicina Fetal; Adolescencia; Mamografías; Mastología; Histeroscopía; Cardiología; Osteoporosis; Urodinamia; Menopausia; Densitometría Ósea; Anatomía Patológica; Cirugía Plástica y Reconstrucción Mamaria. Ambos profesionales hacen un reconocimiento especial para con Luisa Razza, quien los acompaña desde hace 25 años, y por extensión al resto del personal de administración: María Antúnez, Cecilia Campodónico, Patricia Castro, Stella López Ortiz, Mariana Loche, Mayra Rodoni, y Virginia Ventura. El Centro de la Mujer, además, es la filial de PROCREARTE en Campana desde el 2008. La institución fue creada en 1999, y conforma la red de medicina reproductiva más grande de Latinoamérica. "No sólo desarrollamos la actividad médica asistencial, contando para ello con profesionales de primera línea y aparatología de punta, sino que nuestra visión pasa también por brindar un servicio a la comunidad en lo que hace a aspectos de la medicina preventiva… Después de varias décadas de profesión, podemos decir que la medicina femenina es una especialidad cada vez más exacta, y gracias a la evolución tecnológica los diagnósticos son cada vez más prematuros. Esto redunda en una mayor calidad de vida y de sobrevida de nuestras pacientes", concluyen Boéchat y Ventura.

