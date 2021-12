» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 15/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Nueva comisión en el Barrio Dallera







Luego de dos mandatos consecutivos, Hernán Gaggino trasladó el mandato a la flamante presidente Gretel Daltués. La asamblea de renovación de autoridades de la Sociedad de Fomento del barrio Dallera tuvo lugar ayer. "Es una responsabilidad que asumo con mucho orgullo porque prácticamente me crié acá. La gestión de Hernán ha sido muy exitosa, y dejó la vara muy alta. Me acompaña una comisión conformada por amigos y vecinos con muchas ganas de seguir trabajando por el barrio", señaló la flamante presidente.

#Dato la Sociedad de Fomento de barrio Dallera renovó hoy su comisión directiva, contando con la presencia de una multitud de vecinos. Luego de dos mandatos consecutivos, emocionado Hernán Gaggino trasladó el mandato a la presidente electa Gretel Daltues. pic.twitter.com/s6Go7cY3wq — Daniel Trila (@dantrila) December 12, 2021

