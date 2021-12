» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 15/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Pensar "las fiestas"







Y llegó Diciembre... y se termina el año...y todos a tu alrededor con la urgencia de correr y correr, detrás de... "no sabemos que". Pareciera que termina el mundo, pero no. Un año más de ver mil vidrieras navideñas, y los mismos comentarios de siempre "¿con quién vas a estar vos en las Fiestas?"... Y en pocos días todos se comienzan a desear Felicidades... Y entre todos esos decires VOS te sentís triste, con nostalgia, un nudo en el estómago, cierta angustia... porque no sabes si vas a formar parte de una de esas mesas que rebalsan de comida, con familiares que muchas veces ni se hablaron durante 365 días. (pero desean Felicidades) Hoy se me ocurrió escribirte a vos. Quiero ayudarte a pensar... ¿por qué desear Felicidades? ¿Por qué repetir cada año lo mismo sin pensar? FELICIDAD es otra cosa. Sabes, más verdadero que ese show anual es construir tu presente. Esta pandemia en el mundo, EN TU MUNDO, nos tiene que haber dejado aprendizaje. Ya la felicidad es otra cosa, armá tu PROPIA FELICIDAD, la felicidad que estás buscando se esconde detrás de cada GRACIAS que elevas. Felicidad es valorar UN ABRAZO, construirte como un buen OTRO, un buen amigo, un buen vecino, un buen padre, un buen hijo, con una vida de felicidad descubriéndola en las pequeñas cosas. Pensá que el 2do día del nuevo año, estaremos todos en el mismo lugar, en la misma historia, y de nosotros depende la diferencia. En este nuevo año, seguro alguien te necesitará y a alguien vas a necesitar vos, ante cualquiera de las pequeñas o grandes cosas de la vida. Porque seguramente muchos días de los próximos 365 van a necesitarse mutuamente y.... qué bueno saber que ese OTRO VA A ESTAR y vos también. Mírate al espejo y hace un brindis lleno de amor por cada día, todos tienen algo de FELIZ por más pequeño que sea. Date tiempo para acomodar, para sanar, para crecer, para vibrar diferente. Mira a tu alrededor y construí tu propio estilo de FELICIDAD, alimenta tu alma con todo lo que pueda elevarte; focaliza en lo importante para vos, la frecuencia del AMOR es milagrosa. Sólo eso te deseo para éste fin de ciclo y para todos los años y meses que continúen en tu vida. Un cariño. SANDRA, Psicóloga Social Instagram @espacioterapeuticozonanorte

