Breves: Deportivas

15/dic/2021

15 de Diciembre de 2021







BOCA, EN LOS PENALES Boca Juniors se quedó ayer con la Maradona Cup al vencer 4-2 en la definición por penales a Barcelona. El encuentro, que se disputó en Riyadh, Arabia Saudita, finalizó 1-1: el conjunto catalán (que presentó una formación alternativa) se adelantó por intermedio de Ferran Jutlgà Blanc, mientras el Xeneize llegó a la igualdad a través de Exequiel Zeballos. En los penales, Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Cristian Pavón y Aaron Molinas marcaron para el conjunto argentino, mientras Dani Alves y Jutlgà anotaron para el Barsa. La primera diferencia la generó Agustín Rossi, que le tapó el disparo a Matheus Pereira. Finalmente, la serie se cerró cuando Guillem Jaime remató por sobre el travesaño. El encuentro sirvió para homenajear a Diego Armando Maradona y por ello, Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona estuvieron en el palco.



MESSI, OLIMPIA DE ORO Los tradicionales Premios Olimpia, a cargo del Círculo de Periodistas Deportivos, fueron entregados ayer por la tarde y Lionel Messi y Diego Schwartzman fueron los grandes ganadores del evento. La Pulga se quedó con el Olimpia de Oro 2021, mientras que el Peque se alzó con el reconocimiento de 2020, año en el que no se entregó el galardón por la pandemia. "Les agradezco a todos en Argentina y le dedico este premio al cuerpo técnico y a los compañeros de la Selección", declaró Messi, a través de un video enviado especialmente para la ocasión. Así, la Pulga coronó un año en el que además obtuvo la Copa América y su séptimo Balón de Oro. Por otro lado, Schwartzman fue reconocido por su gran 2020, año en el que terminó en el noveno puesto del ranking ATP, su mejor ubicación histórica. CONFERENCIA DEL KUN Barcelona confirmó ayer que Sergio "Kun" Agüero brindará hoy una conferencia de prensa para hablar de su futuro. Según los trascendidos, el delantero argentino anunciaría su salida del club catalán y, también, su retiro del fútbol profesional luego de la cardiopatía que se le detectó en noviembre pasado. GOLEARON AL LEEDS Manchester City, líder de la Premier League, vapuleó ayer al Leeds United que dirige Marcelo Bielsa: lo venció 7-0 en el inicio de la 17ª fecha del campeonato inglés. De esta manera, el conjunto del rosarino sigue en el 16° puesto con 16 unidades. En cambio, los de Pep Guardiola estiraron su ventaja: ahora le sacaron cuatro puntos al Liverpool (juega mañana ante Newcastle) y cinco al Chelsea (mañana recibe a Everton). Ayer, además, con Emiliano "Dibu" Martínez como titular, Aston Villa derrotó 2-0 a Norwich y consiguió su cuarta victoria en las últimas seis fechas (ahora comparte el 8º puesto con Leicester). RECONOCIÓ SU ERROR Después del polémico penal que sancionó a favor de Quilmes y que terminó generando la eliminación de Ferro Carril Oeste en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, el árbitro Nicolás Lamolina admitió su equivocación al evaluar la jugada: "En la cancha sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal. Pero luego, viéndolo, me doy cuenta que es (Federico) Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero. Sentí una decepción tremenda. Sobre todo porque mi búsqueda es la de la justicia deportiva. A la gente del fútbol, a la gente de bien, a la gente de Ferro Carril Oeste, que seguramente con esta decisión se sentirá muy a disgusto conmigo, pedirle las disculpas del caso. Me encuentro con una profunda tristeza", señaló en diálogo con TyC Sports. NBA: RÉCORD DE CURRY Stephen Curry se convirtió anoche en el jugador que más triples ha anotado en la historia de la NBA: con los cinco que encestó frente a New York Knicks (victoria 105-96 de Golden State Warriors) llegó a 2.977 y dejó atrás los 2.973 que acumuló Ray Allen, quien estuvo presente en el Madison Square Garden. El base de 32 años terminó el juego con 22 puntos (5/14 en triples) y, además del nuevo récord, celebró que su equipo se mantenga con el mejor registro (23-5) de la actual temporada.

