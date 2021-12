Lesionada en diagonal Sarmiento

Colisionó con un auto mientras se trasladaba en su moto, que quedó inutilizada. Una mujer de alrededor de 20 años, finalizó con un pie lesionado tras impactar ayer con su moto Honda a un Toyota Etios en el encuentro entre Paso y diagonal Sarmiento. Por la violencia del impacto, tanto la horquilla como la rueda delantera de la moto quedaron deformadas. La mujer fue trasladada por una ambulancia del SAME hasta el hospital municipal, donde recibió curaciones en unos de sus pies y fue dada de alta, pero no podía apoyarlo.

La colisión tuvo lugar a última hora de la tarde de ayer en Paso y Sarmiento.

#Dato choque en Diagonal Sarmiento y Paso. Una Gilera Smash 110 y un móvil Toyota Etios. La joven que conducía la moto, fue trasladada por SAME con una lesión en un pie y politraumatismos. Presente Dirección de Tránsito, desviaron la circulación vehicular. pic.twitter.com/liqPA2TTDZ — Daniel Trila (@dantrila) December 16, 2021