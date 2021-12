P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NUEVA PÉRDIDA DE AGUA "Calle Alberdi a pocos metros de Rawson (Alberdi entre San Martín y Rawson). Nueva pérdida de agua Hace más de una semana estuvieron arreglando a solo tres metros, al otro día apareció esta perdida. Agradecemos su publicación, muchas gracias", escribe Jesús.







ARIEL: RECLAMO REITERADO "Les adjunto fotos donde se ven bloques de hormigón utilizados para desvío de tránsito ubicados en el barrio Ariel del Plata, vereda impar de la calle Bravo. Agradeceremos vuestra difusión para lograr retirar los mismos y de esta forma evitar utilizar la vía pública como acopio de elementos privados. Estos restos provienen del reasfalto de la calle Bravo y adyacentes en Ariel del Plata. En su momento hicimos el reclamo vía mail al CEMAV!" escribe Jorge.







OTRA PERDIDA DE AGUA "Pérdida de agua en la calle Santa María de Oro entre las calles Luraschi y Dellepiane, ex Lavalle", muestra Rodolfo.

#QuejaVecinal Desde que Siderca cerró el paso a nivel por el accidente de tren y auto, los empleados estacionan en el barrio Dalmine, están estacionado durante 12 horas todos los días. La vecina no puede salir de su casa por mal estacionamiento, familiares no pueden llegar. Help! pic.twitter.com/PQvviuHQxU — Daniel Trila (@dantrila) December 15, 2021 #QuejaVecinal basural en medio de la avenida. Bellomo y Barca, barrio Siderca. "Da vergüenza agena" comentan los vecinos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/i5N8vW9CrF — Daniel Trila (@dantrila) December 14, 2021