Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas, volvió a recuperar su libertad

En febrero de 2020 había dejado el complejo carcelario de nuestra ciudad al completar su condena. Pero a finales del año pasado retornó a prisión condenado por "desobediencia" tras violar restricciones perimetrales que le impedían acercarse a Edgardo Aló, padre de la víctima. Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, recuperó este miércoles su libertad, luego de cumplir durante el último año la condena que le impusieron por violar dos restricciones perimetrales. Con anteojos, barbijo negro, camisa azul, mochila y un libro bajo el brazo, Tablado (45) no formuló declaraciones a la prensa al salir a las 12.35 de la Unidad 46 del Complejo Penitenciario San Martín que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene en la localidad bonaerense de José León Suárez, donde lo esperaba su madre María Esther Gallardo. El último fallo que lo condenó por dos hechos de "desobediencia" por no respetar las prohibiciones de acercamiento que tenía con sus hijas y con Edgardo Aló, el padre de su víctima. Edgardo Aló, con su abogado Ignacio Iudica, lograron que el Juzgado de Familia 5 de Tigre ordene para Tablado una nueva perimetral que deberá cumplir al salir de prisión y que le impide acercarse a menos de 500 metros de su domicilio particular en San Fernando y del laboral en la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre. En ese sentido, la jueza Silvia Sendra dispuso que la medida sea por 120 días, aunque "será prorrogable en el supuesto de que perdure la situación de riesgo". Más allá de alguna salida transitoria que en alguna oportunidad tuvo, pero le fue revocada, Tablado pasó más de la mitad de su vida encarcelado por las tres condenas que tuvo a lo largo de sus actuales 45 años. Desde que asesinó a su novia el 27 de mayo de 1996 y hasta el 28 de febrero de 2020, cuando se dio por concluida esa condena y salió del complejo carcelario de Campana, estuvo 23 años, nueve meses y un día preso En aquella oportunidad estuvo en libertad sólo nueve meses y 18 días viviendo con sus padres en la misma vivienda de Tigre donde en 1996 cometió el femicidio de las 113 puñaladas. Pero volvió a ser detenido el 16 de diciembre de 2020 a raíz de la denuncia que el propio padre de Carolina hizo al enterarse que el 19 de octubre de ese año Tablado pasó caminando junto a sus hijas mellizas -sobre quienes también tenía una perimetral-, a 150 metros de su lugar de trabajo en Tigre, lo que fue confirmado por los videos de las cámaras de seguridad. El juicio se hizo el 9 de noviembre último y el juez en lo Correccional 6 de San Isidro, Hernán Sergio Archelli, condenó a Tablado por el delito "desobediencia reiterada" a un año de prisión efectiva y lo declaró reincidente.

TABLADO, EN FEBRERO DE 2020, CUANDO ABANDONÓ EL COMPLEJO CARCELARIO DE NUESTRA CIUDAD.