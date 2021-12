Bayer lidera la revolución de medicinas disruptivas para el tratamiento del cáncer

Avanza en un enfoque de vanguardia, ofreciendo tratamientos de alta eficacia con un buen perfil de seguridad. La Darolutamida, es un producto innovador para el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración, que tiene un bajo índice de efectos adversos y reduce el riesgo de muerte en más del 30%, prolongando la sobrevida libre de metástasis. Bayer, empresa líder en el sector farmacéutico, invierte en terapias innovadoras con el objetivo de liderar la revolución en medicinas disruptivas. "Durante el 2021 la empresa invirtió 5.300 millones de euros en Investigación y Desarrollo, más que cualquier otro año", afirma Daniel Londero, Head de la División Farmacéutica de Bayer para la región Cono Sur, y agrega: "En los próximos 10 años esperamos lanzar numerosos productos que den solución en oncología, salud femenina, oftalmología y medicina cardiovascular". Con foco en innovación y en mejorar la calidad de vida de los pacientes, Bayer Oncología agranda su portafolio terapéutico y ha obtenido, en Argentina, la aprobación regulatoria para comercializar Darolutamida, un inhibidor del receptor de andrógenos (ARi) indicado para el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata resistente a castración no metastásico (CPRCnm) con alto riesgo de desarrollar enfermedad metastásica que no sólo retrasa el tiempo de la aparición de metástasis, sino que también tiene un perfil de seguridad favorable, lo cual es importante para estos pacientes, ya que generalmente son asintomáticos y llevan una vida activa. "A pesar de los avances recientes en los tratamientos del cáncer de próstata, sigue existiendo una necesidad insatisfecha de nuevas opciones terapéuticas, afirma Héctor Miranda (MN: 72528), Director Médico de la División Farmacéutica de Bayer Cono Sur, y agrega: "En Bayer, trabajamos desde hace tiempo en la búsqueda de terapias diferenciadas. Con la aprobación de la darolutamida, los especialistas en cáncer de próstata tienen una nueva alternativa terapéutica para ofrecer a sus pacientes". Este tratamiento que, aumenta la sobrevida con un perfil de seguridad superador da un paso más hacia una mejor calidad de vida para los pacientes ya que fue aprobada en más de 50 países de todo el mundo y minimiza el riesgo de efectos adversos ocasionados por los otros tratamientos de su clase, tales como fatiga, riesgo de fracturas, caídas, molestias en la piel o intolerancia gástrica. Además, reduce el riesgo de muerte en más de un 30%, duplicando la sobrevida libre de metástasis. Darolutamida es la droga que, por su estructura química, inhibe el crecimiento de las células del cáncer, bloqueando la actividad de las hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos, como la testosterona. El bloqueo de estas hormonas impide que las células cancerígenas que afectan la próstata, crezcan y se multipliquen. "Su principal diferencia, en relación con otros productos del mercado, es que además de su alta eficacia tiene un excelente perfil de cumplimiento debido a bajas tasas de efectos adversos. Es un medicamento que se administra vía oral y ofrece una nueva alternativa terapéutica que retrasa la metástasis, prolonga la sobrevida y mejora la calidad de vida de los hombres que han sido diagnosticados con cáncer de próstata que no se ha extendido a otras partes del cuerpo (metástasis) y que ya no responde a ningún tratamiento médico ni quirúrgico que disminuya la testosterona (resistente a la castración)", resalta el Dr. Miranda.

Bayer, empresa líder en el sector farmacéutico, invierte en terapias innovadoras con el objetivo de liderar la revolución en medicinas disruptivas.



Acerca de Bayer Bayer es una empresa global con competencias básicas en los campos de las ciencias biológicas del cuidado de la salud y la nutrición. Sus productos y servicios están diseñados para ayudar a las personas y al planeta a prosperar apoyando los esfuerzos para superar los principales desafíos que presenta una población mundial en crecimiento y envejecimiento. Bayer está comprometida con impulsar el desarrollo sostenible y generar un impacto positivo en sus negocios. Al mismo tiempo, el Grupo tiene como objetivo aumentar su poder adquisitivo y crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca Bayer es sinónimo de confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2020, el Grupo empleó a unas 100.000 personas y tuvo unas ventas de 41.400 millones de euros. Los gastos de I + D antes de partidas especiales ascendieron a 4.900 millones de euros. Para obtener más información, visite www.bayer.com.