Julio N. Carreras

Opiniones ciudadanas Viajando desde Merlo, San Luis, por el camino que cruza Pampa de Achala hasta entrar en la provincia de Córdoba, por la Ruta 14, se pasa por la localidad de Nono, donde se fundó en el año 1969, el museo denominado por su creador como "Museo Polifacético Rocsen". Ubicado a 12 km de Mina Clavero y a 5 km de la localidad traslaserrana de Nono. En el año 2020 poseía ya más de 60.000 piezas, provenientes de diversas regiones del mundo. (Coordenadas: 31º47´57´S 64º57´23´O). Siempre buscando algo desconocido, emprendo los 5 kilómetros que hay desde el centro de Nono hasta el Museo. Luego de una curva aparece una tranquera abierta como invitando a entrar a un predio en el cual a unos 100 metros, se ve una imponente edificación, cuyo frente está construido tratando de darle una reminiscencia antigua, lo que impacta a primera vista. En ella hay 49 nichos, verticales, según su creador, debido a que 49 es el resultado de la multiplicación de 7 veces 7. Cada nicho tiene una estatua, todas realizadas por él, correspondiendo a un personaje distinto, que ha aportado algún conocimiento al mundo. El nombre significa Roca Santa en español que proviene fusionadas de la lengua celta: rocca y sacer de las etimologías latinas. El creador y Fundador de este Museo lo presentó así: "Mi nombre es Juan Santiago Bouchon y soy el dueño y fundador del Museo Rocsen. Nací con una firme vocación de coleccionista que tuvo sus primeras manifestaciones a partir de mis tres años de edad. Todo me interesaba y vivía con los bolsillos llenos de las más diversas cosas. Mi madre me los cosía para que no se deformen pero sin éxito; regresaba a casa cargado de piedras, insectos, raíces, etc. Hasta que a los ocho años, escarbando en el anfiteatro de Cimiez, Niza, en el sur de Francia donde nací, desenterré un soldadito romano de barro cocido de 2000 años de antigüedad y aquel mismo año, jugando en una playa de Normandía, en el norte de Francia, encontré mis primeros fósiles, desprendidos de los acantilados calcáreos de la región por la erosión de las olas. Estos dos hechos determinaron mi vida puesto que despertaron en mí una vocación de investigador incansable y le dieron nacimiento a la idea de formar un museo propio". La Segunda Guerra Mundial, no le impidió pudiera seguir estudiando en París, Antropología, Bellas Artes Superior y Artes Aplicadas a la Industria. Asimismo se reconoce ser un autodidacta en ciencias naturales y museología. Dio su primer paso en Argentina el 31 de diciembre de 1950, trayendo consigo una voluminosa mudanza de 23 contenedores (8000 kg.). Comenzó trabajando en la Embajada de Francia, Sección Turismo, realizando una exposición itinerante que llevó por toda la Argentina. Así descubrió el campo de acción ilimitado que las disciplinas de su especialidad, arqueología, antropología, paleontología, entomología, etc., y terminó pidiendo su radicación definitiva, estableciéndose en el año 1959 en Córdoba, en pleno campo, a 5 Km. del pueblo de Nono, donde hoy se encuentra el museo. Las salas del museo están ordenadas alfabéticamente, pero están así en el interior del edificio. Sala A: Aquí se encuentran el Rincón Criollo Argentino del Pequeño Agricultor y en las vitrinas se pueden observar objetos autóctonos. Hay de una pinacoteca y una colección de estatuillas de bronce, incluida un ídolo de bronce de Neter o Dios egipcio. Sala B: Presenta una notable variedad de automóviles y carruajes, también hay una colección de instrumentos musicales y de iconografía católica. Sala C: Se encuentra un área de arqueología americana y una exposición sobre el mar. Sala D: Está el área Rincón Criollo Argentino del Peón de Estancia y también una gran variedad de objetos antiguos, entre ellos un momia nazca y un cráneo trepanado. Sala E: En esta sala se pueden encontrar diferentes máscaras, una cisterna del siglo XIX, y un radiómetro de la misma época. Sala F: Aquí hay diferentes anuncios antiguos, como también juguetes, motores, vestimentas de diversas épocas y una diligencia. Sala G: Se puede encontrar el Rincón Comechingón, un área para minerales y una colección de objetos con una rueda en su mecanismo. Sala H: Aquí se encuentra el Rincón del Marginado y una exhibición de cámaras fotográficas y de cine junto con imprentas y muchos objetos más. Dejamos material para una segunda nota y poder decir algo más sobre el museo en su estado actual.

Museo Polifacético Rocsen



