Astrología Maya. Año Semilla 3. Mano: sanación, realización, poder creativo, acción, logros. Día 144 del Año Solar Semilla 3. Día 4 de la luna rítmica del lagarto o el cocodrilo desde el 13/12 hasta el 09/01. Día 4 de la 21ava semana del año, semana roja, estamos en el día 106 del Tzolkin calendario lunar - castillo azul del caos y la transformación desde el 13/12 hasta el 03/02. Kin 107 - Mano 3 - Guidada por el Mono. El Mono nos pide flexibilidad para poder sanar, nos pide recuperar el disfrute al igual que el sello de ayer, el Enlazador de Mundos. Cuando vivimos en momento presente, sin necesidad de estar tratando de descubrir cosas que no existen, bajando el nivel de exigencias, sólo conectando con el disfrute y una idea de felicidad, es cuando realmente sanamos. La Mano nos asiste desde la sanación. Sana el cuerpo, la mente y el alma, cuando podemos estar flexibles a las avenencias del mundo de hoy. Sanamos cuando nos podemos transformar y adaptarnos rápidamente a los cambios, cuando podemos dejar el pasado atrás, cuando podemos dejar de vivir adelantados, perdiéndonos el presente. La Mano 3, es portal cósmico, esta potenciada por 13. HOY SE SANA POR 13! Hoy podemos decidirnos a sanar o pasarnos de exigencias. CUIDADO. La Mano mal aspectada es agresiva. A estar atentos, en los tiempos que corren con los golpes, agresiones, violencia en la calle o en el hogar. Estamos atravesando momentos de mucha violencia producto, también de la pandemia que no termina, las nuevas cepas, las variantes, etc. Esta Energía está muy fuerte, así que es óptimo para todo estudio médico, intervenciones, pedir por la salud de los enfermos, hacer sesiones de reiki, sanación y todo lo que tenga que ver con la salud, con lo creativo, con la realización, y con hacer cosas donde las manos tomen el rol protagónico. Las claves para hoy son: adaptabilidad, vivir el momento, cerrar ciclos, flexibilizar y sanar. Así nos impacta este ciclo de la serpiente y esto recién comienza. Tenemos que aprovechar esta corredera de portales en nuestro favor. ¡Transformemos para sanar! Buen jueves.



