Efemérides del día de la fecha, 16 de Diciembre

SE INAUGURA EL NUEVO GASÓMETRO Inaugurado en el año 1916, el Viejo Gasómetro comenzó su historia con la victoria 2-1 de San Lorenzo ante Estudiantes de La Plata con goles de Antonio Moggio y Elizardo Fernández. Con el correr del tiempo se convirtió en uno de los estadios más importantes del país al ser sede de eventos deportivos como la Copa América (1929, 1937 y 1946) y la emocionante pelea en la que Pascual Pérez venció a Dai Dower por Knock out y se quedó con el título de Campeón Mundial Mosca en el año 1957. Pero, en el año 1979, El Ciclón se tuvo que despedir del estadio con un empate sin goles ante Boca: "No sabíamos que iba a ser el último partido, nadie lo sabía. Se decía que tenían que abrir unas calles, que no se sabía qué iba a pasar. Pero todo era un choreo de los milicos" dijo Mario Alberto Rizzi a Líbero. Más adelante, en el año 1993, los Cuervos inauguraron el Estadio Pedro Bidegain, mejor conocido como Nuevo Gasómetro, con un partido amistoso frente a Universidad Católica (Chile). En dicho partido, los locales se impusieron 2-1 con goles de Claudio Biaggio y Luis Artime.



FALLECE OSCAR GÁLVEZ Oscar Alfredo Gálvez nació el 17 de agosto del año 1913 en Buenos Aires. Criado en el taller mecánico de su padre, Gálvez empezó a familiarizarse con los motores a los 10 años ayudando a su hermano mayor Marcelino Luis. A los 21 años compró junto a su hermano Juan su primer auto, un Ford T modelo 1927, con el que corrían picadas a escondidas de sus padres. En el año 1937, corrió en la primera carrera del Turismo Carretera (TC) a bordo de un Ford modelo 1935 con el que terminó abandonando por un vuelco: "Dábamos vueltas y vueltas sin encontrar la ruta. Estábamos primeros saliendo de Rosario y segundos a medio minuto en Córdoba. ¡Qué lástima! Íbamos tan bien". Más adelante, en el año 1949, se convirtió en el primer argentino en vencer a los pilotos europeos en el III Gran Premio Eva Duarte de Perón; al volante de un Alfa Romeo 8C 308, "El Aguilucho" dejó atrás a Luigi Villoresi y Alberto Ascari en el antiguo Circuito de Palermo. En el año 1953 participó del Primer Gran Premio de la República Argentina de Fórmula 1 con un Maserati con el que llegó quinto. A lo largo de su carrera, Gálvez ganó cinco campeonatos del Turismo Carretera (1947, 1948, 1953, 1954 y 1961) y seis Grandes Premios (1939 [2], 1947, 1954, 1960 y 1961). Se retiró en el año 1964, corriendo por última vez en la Vuelta de Junín con un Ford Falcon que no llegó a la meta por problemas mecánicos; el motivo de esta decisión fue la trágica muerte de su hermano Juan el año anterior en la Vuelta de Olavarría. Falleció en el año 1989 en Buenos Aires.



"IRREPLACEABLE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2006, el sencillo "Irreplaceable" de Beyoncé destronaba a "I wanna love you" de Akon y Snoop Dogg del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "B´Day" (2006) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Ne-Yo y Tor Erik Hermansen, la canción es acerca de una ruptura amorosa, a causa de una infidelidad, y el empoderamiento de la mujer: "He tenido tanta gente que se me ha acercado llorando, diciendo: ´Experimenté mi primera ruptura. Si no fuera por la canción, no sería lo suficientemente fuerte como para no llamar. No sabría cuánto valgo´. Estoy feliz de ser parte de eso".