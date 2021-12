Paraná Guazú – embarcado: Semana irregular con respecto al pique. Dependiendo mucho de los sectores de pesca que se eligen, se dan ocasionales capturas de alguna boga, algo de bagres amarillos y paties, con respuestas de carpas. Alguna captura de tararira con carnadas vivas. No aflojan las marietas o descarnadores y palometas en la zona. Paraná Bravo: Lo más destacado de la semana: las capturas de carpas de hasta los siete kilos de peso y algunas bogas de las parrilleritas. Más que nada por la noche, algunos paticitos y bagre amarillos, con muchísimas marietas. Pasaje Talavera: Recorrimos el pasaje esta semana con muchísimas respuestas de descarnadores o marietas. Por lo demás, sólo dimos con algunos bagres y patíes de portes chicos. Carmelo - Uruguay: Desde Carmelo hasta Martín García hay muchísimo bagre de mar, pero mucho. Hacía tiempo que no había tanto bagre de mar predominantemente chico, han salido en estas últimas semanas portes buenos entreverados hasta de 12 y 13 kilos. En la noche, se arriman un poquito más a la costa en lugares bajos de 5 a 7 metros y durante el día se mantienen más en las zonas profundas. Bogas empezaron arrimar, algunas de muy buenos portes, de 3 y 4 kilos se estuvieron dando. Río de la Plata – Berisso: La temporada de bogas en los malecones recién está comenzando, por lo que las están pescando en estos momentos utilizando daditos de salamín o pedacitos de corazón, toda carnada blanda para tratar de que la boga la tome bien firme. Por último, ya se está empezando a utilizar maíz que es la carnada que mejor prefiere. Costanera norte C.A.B.A.: Se están dando bogas frente a Aeroparque, también en Costa Salguero, con masa y salamín, algunas de portes interesantes, también algunas carpas con masa y trampa coreana. Hubo días que el pique se hizo difícil, pero otros se dieron. Se está haciendo presente el dorado también, a flote o fondo con carnada blanca. Algunos de los que salieron fueron de portes interesantes de más de tres kilos. La variada de cuero siempre está presente, con amarillos, porteños y algunos paties de porte mediano y chicos. Villa Paranacito prov. Entre Ríos: En Villa Paranacito, sobre el río Uruguay y arroyos, el pique sigue muy entretenido, el dorado hay días que sí y otros que no, pero la tararira sigue excelente tanto con artificiales como con carnadas naturales. En estos últimos días buscando dorados en el veril del canal, se dieron una buena cantidad de pati de entre el kilo de peso a los cuatro kilos de peso, lo que estuvo por un par de días muy entretenido. Santa Elena – Entre Ríos: Se estableció un poco el río y están los dorados con artificiales y con carnadas. También no está firme pero salen surubí y patíes grandes, por lo que la pesca se encuentra positiva. Reconquista – Santa Fe: En la zona están con un nivel del río muy bajo, pero de todas maneras la pesca está muy linda, sobre todo para el dorado en la modalidad bait cast y al golpe con carnada. El agua está clara, algunos cachorros aparecieron y también aparecieron las corvinas de río en grandes cantidades, las que salen en los pozones y salen de las bocas de las lagunas. En ese tipo de lugares se concentran ahí y es otra alternativa que tienen en esta época en esta zona. Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: La pesca sigue bastante entretenida, se siguieron dando en estos últimos días muchas capturas de bogas, con portes que van mayormente del kilo a los dos kilos de peso y algunos ejemplares que rondaron los tres. En cuanto al dorado también se estuvieron dando capturas tanto con señuelos como con carnadas, pero en su mayoría con ejemplares que no superan los dos kilos de peso. La variada sigue firme con presencia de bagres amarillos, picudos y bagres blancos. La Paz, prov. El río se encuentra muy bajo, por lo que hay que tener mucho cuidado en la navegación. Pescando al golpe con carnada y sin plomo, tirando hacia la costa donde están los palos, los árboles caídos, contra los troncos, ahí sobre todo para el dorado, también haciendo bait casting, spinning o fly contra las costas se dan los dorados. Al surubí hay que buscarlos en los pozones con plomos de entre los 70, 80 gramos, cuanto más bajo esté la carenada mejores resultados tendremos. También hay muchos patíes que se dan haciendo garetes, con anguilas, cascarudos y con morena. Muy lindos ejemplares de bogas por el Bravo en las noches