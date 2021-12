Este jueves se realiza la 20ª edición de la Fiesta del Deporte del Club Ciudad

Será desde las 20.00 horas. Se entregarán reconocimientos a los atletas más destacados de la institución en este 2021. Este jueves, desde las 20.00 horas, el Club Ciudad de Campana realizará la 20ª edición de su tradicional Fiesta del Deporte, evento en el que reconoce a los atletas más destacados de cada disciplina y también a los Deportistas del Año, a las Promesas Deportivas y a los mejores Deportistas Senior. Después de no poder organizarse el año pasado a causa de la pandemia de coronavirus, el evento retorna en este 2021 y se desarrollará en el gimnasio Pascual Sgró de la institución ubicada en la calle Chiclana, con entrada libre y gratuita. El premio al Deportista del Año se entrega desde el año 2001 y los más ganadores desde entonces han sido Agustín Dañil (Levantamiento Olímpico de Pesas), quien lo recibió cuatro veces; Agostina Ríos (Atletismo), que lo consiguió en tres oportunidades; y Carolina Vera (Atletismo), quien lo obtuvo dos veces. En tanto, el reconocimiento a las Promesas Deportivas se instauró en 2011 y entre sus ganadores figuran Giuliano Turcitu y Ramsés Cascú, quienes este año fueron parte de la Selecciones Argentinas Sub 19 y Sub 21 de Vóley que participaron de sus respectivos Mundiales y también Juan Martín Fernández (en 2015), quien años después fue premiado como el MVP de la Liga de Desarrollo de Básquet tras coronarse campeón con Peñarol de Mar del Plata. El listado de todos los ganadores de los reconocimientos que entrega la Fiesta del Deporte del Club Ciudad es el siguiente: DEPORTISTA DEL AÑO -2001: Diego Hunt (Atletismo). -2002: Lucia Lázzari (Softbol). -2003: Patricio González (Tenis). -2004: Lucia Lázzari (Softbol). -2005: Aylen Benincasa (Gimnasia Artística). -2006: Agustín Dañil (Levantamiento Olímpico de Pesas). -2007: Agustín Danil (Levantamiento Olímpico de Pesas). -2008: Eduardo Solis (Gimnasia Artística). -2009: Agustín Dañil (Levantamiento Olímpico de Pesas). -2010: Carolina Vera (Atletismo). -2011: Agustin Dañil (Levantamiento Olímpico de Pesas). -2012: Carolina Vera (Atletismo). -2013: Franco Lergen (Vóley). -2014: Martín Trovellesi (Básquet). -2015: Agostina Ríos (Atletismo) y Agustín Viaña (Rugby). -2016: Agostina Ríos (Atletismo) y Matías Nieto (Básquet). -2017: Paula Díaz (Atletismo) y Juan Francisco Calvi (Rugby). -2018: Agostina Ríos (Atletismo) y Carlos Díaz (Rugby). -2019: Valentín Solís (Atletismo) y Eliseo Iglesias (Básquet). PROMESA DEPORTIVA -2011: Eric Muga (Atletismo). -2012: Agostina Ríos (Atletismo). -2013: Agostina Ríos (Atletismo) y Damián Iglesias (Básquet). -2014: Pablo Robert (Levantamiento Olímpico de Pesas). -2015: Juan Martín Fernández (Básquet). -2016: Juan Martín Marquine (Atletismo) y Juan Manuel Giulietti (Vóley). -2017: Ulises Qualia (Natación) y Jonás Ponzio (Vóley). -2018: Valentín Solís (Atletismo) y Giuliano Turcitu (Vóley). -2019: Ramsés Cascú (Vóley) y Malena Rodríguez (Atletismo) DEPORTISTA SENIOR -2016: Javier Amartino (Atletismo) y Roberto Schramm (Básquet). -2017: Carolina Vera (Atletismo) y Mariana Carini (Tenis). -2018: Silvana Hernández (Atletismo) y Mariano Misenta (Básquet). -2019: Carolina Vera (Atletismo) y María Laura Portechella (Vóley)

LAS PROMESAS DEPORTIVAS DE 2019: RAMSÉS CASCÚ, QUIEN ESTE AÑO PARTICIPÓ DEL MUNDIAL DE VOLEY SUB 21; Y LA ATLETA MALENA RODRÍGUEZ, GANADORA DE MÚLTIPLES MEDALLAS EN ESTE 2021 (FOTO ARCHIVO).