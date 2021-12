La Josefa "A" y Otamendi lideran en la Zona A, mientras San Felipe "B" manda en la B. La próxima jornada se jugará el domingo en las canchas de Las Campanas y San Cayetano.

El pasado domingo se disputó la quinta fecha del Torneo de Tercera División que organiza la Liga Campanense de Fútbol y que cuenta con la participación de 26 equipos divididos en dos grupos de 13 cada una: en un contexto de mucha paridad, en la Zona A lideran La Josefa "A" y Otamendi, mientras en la Zona B manda San Felipe "B", el equipo de mejor rendimiento hasta el momento.

ZONA A

Los resultados y goleadores de la quinta fecha en este grupo fueron los siguientes:

-La Josefa "A" 2-0 Defensores de La Esperanza "A". Goles: Maximiliano Peralta y Brian Giménez (LJ).

-Del Pino 1-1 Villanueva "A". Goles: Lucas Parisi (DP); Alan Robles (VIL).

-San Felipe "A" 1-0 El Junior. Gol: Gabriel Vasallo (EJ).

-Otamendi 4-1 Leones Azules. Goles: Joaquín Catata (2), Ulises Bertuni y Rodrigo Adegas (OTA); Matías Ramírez (LEO).

-Barrio Lubo 0-0 Las Praderas.

-San Luciano 6-1 San Jacinto. Goles: Carlo Paredes (2), Marcelo Peralta, Vidal Peralta, Andrés Silva y Víctor Flores (SL); Axel Montenegro (SJ).

-Libre: Las Campanas.

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) La Josefa "A" y Otamendi, 11 puntos; 3) San Luciano y Las Campanas, 10 puntos; 5) Villanueva "A" y San Felipe "A", 6 puntos; 7) Barrio Lubo, El Junior y Del Pinio, 5 puntos; 10) San Jacinto, 4 puntos; 11) Defensores de La Esperanza "A" y Las Praderas, 2 puntos; 13) Leones Azules, 1 punto.

La sexta fecha de esta Zona A se jugará el domingo en cancha de Las Campanas con el siguiente cronograma: Del Pino vs Defensores de La Esperanza "A" (8.40), San Luciano vs Las Praderas (10.10), San Jacinto vs San Felipe "A" (11.50), El Junior vs Villanueva "A" (13.30), Barrio Lubo vs Leones Azules (15.10) y Las Campanas vs Otamendi (16.50).

ZONA B

Los resultados y goleadores de la quinta fecha de este grupo fueron los siguientes:

-Villanueva "B" 2-2 La Josefa "B". Goles: Lucas Farías y Cristian López (VIL); Leandro Gómez y Matías Grassi (LJ).

-Mega Juniors 3-1 Defensores de La Esperanza "B". Goles: Jeremías Viguet (2) y Mariano Reynoso (MJ); Lisandro Molina (DEF).

-San Felipe "B" 4-0 Lechuga. Goles: Héctor Vallejos (2) (SF).

-Albizola 1-1 Santa Lucía. Goles: Ernesto Moreyra (ALB); Juan Palomeque (SL).

-Desamparados 1-0 San Cayetano. Gol: Matías Martínez (DES).

-Barrio Urquiza 3-2 Las Palmas. Goles: Diego Guerobe, Exequiel Mamed y Brian Ibarra (URQ); Rodrigo Gómez y Diego Gómez (LP).

-Libre: Norte FC.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) San Felipe "B", 13 puntos; 2) Albizola, 11 puntos; 3) San Cayetano y Norte, 10 puntos; 5) La Josefa "B", 8 puntos; 6) Mega Juniors y Desamparados, 7 puntos; 8) Barrio Urquiza, 6 puntos; 9) Santa Lucía, 5 puntos; 10) Villanueva "B", 4 puntos; 11) Defensores de La Esperanza, 1 punto; 12) Lechuga y Las Palmas, sin puntos.

La sexta fecha de esta Zona B se jugará el domingo en cancha de San Cayetano con el siguiente cronograma: Albizola vs Norte (8.40), Lechuga vs Defensores de La Esperanza "B" (10.10), Mega Juniors vs La Josefa "B" (11.50), Barrio Urquiza vs Desamparados (13.30), Las Palmas vs San Felipe "B" (15.10) y San Cayetano vs Santa Lucía (16.50).