El Auriazul recibirá el domingo a Centro Español con la obligación de ganar para, al menos, forzar los penales. La definición del segundo ascenso a la Primera C ya tiene todo confirmado: se disputará este domingo desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Lucas Ozuna, quien estará acompañado de los asistentes Roque Ifran y Federico García (el cuarto será Nicolás Mastroieni). Y Puerto Nuevo también tiene confirmado que está obligado a ganar para, al menos, forzar la definición por penales, después de haber perdido 2-1 en la ida frente a Centro Español en el encuentro que se jugó el pasado domingo en el estadio de Ituzaingo. "Nos quedó un gusto bastante amargo. Hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzó", señaló Antonio Samaniego en diálogo con FM Radio City sobre el primer chico la final del Reducido de la Primera D. "Fue un partido parejo", marcó por su parte el defensor Mario Goody. "El juego de ellos es muy bueno y por momentos manejaron la pelota y nos hicieron daño. Nosotros también tuvimos nuestros momentos, pero no pudimos convertir", añadió el correntino. El marcador central, además, reconoció que el tramo final del partido le pudo haber dejado un saldo aún más desfavorable al Portuario. "El afán por querer llegar al empate hizo que nos desordenáramos un poco, pero por suerte zafamos de que nos hagan otro gol. Eso termina siendo importante de cara a la revancha", explicó. "Vamos a dar vuelta la página y preparar la revancha de la mejor manera", cerró Godoy, mientras Samaniego insistió en la importancia de la concentración: "Estos partidos se definen por detalles", resaltó, al tiempo que aseguró que el equipo "ya está mentalizado" para llegar de la mejor manera al domingo.

ANTONIO SAMANIEGO, FUE EL AUTOR DEL GOL PORTUARIO EN LA IDA.



ENTRADAS ANTICIPADAS Este jueves de 18 a 20 horas y mañana viernes de 16 a 18 horas se estarán vendiendo entradas anticipadas para la final que se jugará el domingo desde las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos (el día del partido no se venderán). Los interesados en adquirir sus boletos deben concurrir a la Secretaría del club (Viale 159): la General tiene un valor de $500; Damas y Jubilados pagarán $300; y los Menores abonarán $200.