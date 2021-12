EL ADIÓS DEL KUN Profundamente emocionado, con la voz entrecortada y entre lágrimas, Sergio Agüero (33 años) confirmó ayer su retiro del fútbol profesional producto de una patología maligna agravada como secuela de Covid-19. "Los médicos, que han hecho lo mejor, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar", reveló el delantero en relación a la cardiopatía que se le diagnosticó en noviembre pasado, después que un dolor torácico lo obligara a dejar la cancha en el partido que disputaba con Barcelona frente a Alavés. A lo largo de su carrera, el Kun jugó 779 partidos y marcó 428 goles entre la Selección Argentina, Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y su efímero paso por Barcelona. Con el combinado nacional fue campeón mundial Sub 20 en 2005 y 2007, campeón olímpico en 2008 y fue parte de la conquista de la Copa América 2021 en Brasil, además de subcampeón mundial en 2014.



DUELO DE CAMPEONES La Selección Argentina jugará frente a Italia el próximo 1 de junio de 2022. Así, el duelo entre el campeón de la Copa América 2021 y el ganador de la Eurocopa 2021 se disputará en los meses previos al Mundial Qatar 2022. Y según trascendió, será en Londres, en el estadio de Wembley. SE DEFINE EN RACING La final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional se disputará el próximo martes desde las 20.10 horas en Avellaneda: Quilmes y Barracas Central se enfrentarán en el estadio de Racing Club con arbitraje de Darío Herrera. PREMIER LEAGUE Ayer continuó la 17ª fecha del campeonato inglés: Arsenal le ganó 2-0 a West Ham; Wolverhampton superó 1-0 a Brighton; y Crystal Palace igualó 2-2 con Southampton. En tanto, Burnley vs Watford se suspendió por un brote de Covid en Watford. Hoy sigue la programación con tres duelos: Leicester vs Tottenham, Chelsea vs Everton y Liverpool vs Newcastle. Mientras Brentford vs Manchester United fue postergado. BUNDESLIGA Entre martes y miércoles se completó la 16ª fecha de la Liga de Alemania. Bayern Munich (que goleó 5-0 a Stuttgart como visitante) se mantiene como único líder con 40 puntos; y en el segundo puesto se ubica Borussia Dortmund (3-0 a Greuther Furth) con 34 unidades. En tanto, Rafael Santos Borré marcó para la victoria de Frankfurt, que venció 3-2 a Borussia Monchengladbach.