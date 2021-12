Abella invitó a dirigentes radicales y justicialistas a sumarse a Juntos

El líder del espacio político en la ciudad instó a trabajar en conjunto a aquellos vecinos y referentes políticos que "no se sienten identificados en sus frentes para aportar nuevas miradas e ideas para seguir transformando la ciudad". Luego del contundente triunfo en las elecciones legislativas de la lista encabezada por Elisa Abella, el líder de Juntos en Campana, Sebastián Abella, llamó a dirigentes políticos radicales y justicialistas a sumarse al espacio político. "Sería muy bueno que tanto vecinos en general como aquellos referentes políticos que no se sienten representados por sus respectivos frentes, se integren a nuestro espacio para aportar nuevas miradas e ideas, siempre con el objetivo de seguir transformando la ciudad y mejorándole la vida a los vecinos", enfatizó. Y sumó: "Si bien Juntos en una fusión del Pro con la Unión Cívica Radical, aún hay dirigentes radicales que actualmente no nos acompañan y sería muy fructífero que se sumen a nuestro proyecto". Siguiendo con esta línea, Abella se mostró muy esperanzado con seguir expandiendo el espacio de Juntos: "Buscamos ampliar el diálogo con todos los dirigentes radicales y justicialistas que hoy no nos acompañan para fortalecer las políticas públicas de cara a los campanenses". Además, manifestó la importancia de "hacer un esfuerzo entre todos, para encontrar un punto de convivencia" y ampliar las bases del espacio político y, en ese contexto, agregó: "Todos los que tengan compromiso, honestidad y visión, serán bienvenidos, no hay posibilidad de dejar gente afuera". Para cerrar, Sebastián Abella hizo una reflexión de fin de año: "Este 2021 los ciudadanos manifestaron en las urnas que ya no quieren un país dividido y peleado, quieren una Argentina que trabaje de forma conjunta sin importar el color político para que todos podamos vivir cada día mejor".

