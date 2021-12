Paolo Rocca: "No es momento para irse de Argentina"

ProPymes se consolida como el único programa de cadena de valor de la Argentina con gestión continua de 20 años. Paolo Rocca, Presidente del Grupo Techint, y Juan Manzur, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina cerraron el 20º Seminario. El 20º seminario ProPymes, el programa de apoyo a la cadena de valor del Grupo Techint, contó con la participación de Paolo Rocca, Presidente del Grupo Techint, y quien estuvo acompañado del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, en un tradicional espacio de intercambio de preguntas y respuestas, con una mirada sobre los desafíos de la Argentina y oportunidades de la cadena de valor de ProPymes. El evento abrió con un primer bloque, "La Generación ProPymes y su rol en la Argentina", donde habló Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina; Rodolfo Santangelo, Economista y Director de Macroview; y Carlos Pagni, Analista Político. En el segundo bloque, "ProPymes y la Generación de oportunidades de la mano de Vaca Muerta", compartieron el panel Javier Martínez Álvarez, Presidente de Tenaris para Cono Sur; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; César Güercio, CEO de NRG Argentina; y Gonzalo Benvenuto, co-fundador y presidente de INPROCIL, una PyME que desde Gualeguay exporta a Sudamérica cilindros de GNC, gas natural y gases medicinales fabricados a partir de los tubos sin costura de TenarisSiderca. En un tercer bloque, "ProPymes y la Generación de una agenda de futuro", estuvieron presentes Erika Bienek, Directora de Relaciones con la Comunidad de Grupo Techint; Luján Barbieri, Directora de Operaciones de A.D. Barbieri; Fernando Badia, Gerente General de Badia; Martín Gonzalez, Co-Fundador y CEO de DELTA3; y Marcelo Lombardo, Co-Fundador y Director de Mega. El cierre estuvo a cargo, como todos los años, de Paolo Rocca, acompañado en esta oportunidad por Juan Manzur, en un espacio para preguntas de las PyMEs. "Gracias a la colaboración y visión positiva de todo un país, contribuimos a lograr algo importante con nuestra cadena de valor de ProPymes en estos 20 años. En particular este año hubo un crecimiento de la actividad del 36% y un crecimiento del 56% de las exportaciones, en comparación con el 2020, y aún más que en el 2019, de acuerdo a la encuesta anual que hacemos en nuestra cadena de valor. Hay un clima de optimismo en toda nuestra cadena de valor, las empresas y la Argentina con crecimiento para el 2022", dijo Rocca acerca de ProPymes. "Las distorsiones de la macroeconomía hacen difícil hacer muchas cosas, pero también hay que leer la dinámica de fondo, la oportunidad que existe en el país, no es el momento de dejar la Argentina. La dinámica de fondo permite pensar proyectos sólidos con un futuro en el país, pero debemos trabajar para que las dificultades se resuelvan y que el corto plazo permita mantener un proyecto", finalizó el Presidente del Grupo Techint. Energía verde Durante el bloque "ProPymes y la Generación de oportunidades de la mano de Vaca Muerta", Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, explicó el impacto que el shale gas de la cuenca neuquina puede tener en la actividad económica y performance ambiental de Argentina. "El gas tendrá un rol espectacular en la transición energética y en Argentina tenemos un recurso abundante, limpio y barato, estando probado que se puede explotar de manera muy rentable", destacó el ejecutivo, señalando que mientras en el país el gas se vende a entre 3 y 4 dólares, el mundo lo comercializa a 20 dólares. "La oportunidad es extraordinaria", remarcó. En Estados Unidos la actividad del gas no convencional logró crear millones de puestos de trabajo y revertir por primera vez el crecimiento de las emisiones de CO2 al desplazar el carbón, una cuenta pendiente que todavía tienen países como China, India e incluso Alemania. "Vamos hacia un mundo más electrificado. La gran cuestión va a ser cómo abastecer de esa energía eléctrica a los países. Y se puede complementar el crecimiento de las renovables en la matriz energética con el gas", subrayó Martínez Álvarez. Y amplió: "Cuando nosotros hacemos las grandes inversiones en nuestras plantas siempre tenemos la aspiración que nos permitan producir con eficiencia, exportar y generar empleo. Pero también implican jóvenes profesionales y operadores que participaron del proyecto y quedan como un acervo de conocimiento. Si esa dinámica la trasladamos al desarrollo de Vaca Muerta, la oportunidad que hay es muy importante". "El desafío del cambio climático y la transición energética es de todos. Tenaris tiene una agenda con historia: en los últimos años invertimos 30 millones de dólares en un sistema de captación de humos de acería, otros 20 millones en una Planta de Agua. Y ahora asumimos el compromiso global de reducir en un 30% las emisiones de CO2 hacia 2030", manifestó el presidente de Tenaris para Cono Sur. En el 20º Seminario Propymes, Tenaris presentó el poder de la innovación aplicadas a la sustentabilidad y seguridad. Por un lado, expuso un ómnibus movilizado a gas vehicular, un desarrollo pensando en la reducción de la huella ambiental del transporte pesado y de pasajeros. A su vez, la compañía exhibió un simulador idéntico al que utiliza en su Centro Industrial de Campana para capacitar a sus operarios en el manejo de grúas mediante realidad virtual. Se trata de un desarrollo de la PyME DELTA3 que gracias a Tenaris y Propymes está siendo exportado a plantas industriales de todo el mundo.

Paolo Rocca y Juan Manzur, ayer, en el cierre del 20º seminario de Propymes.





¡Presentes en el #SeminarioProPymes!



Acompañamos el encuentro anual del @GrupoTechint que apoya a nuestra cadena de valor mediante la tecnología y formación continua.



Por mucho más desarrollo industrial argentino #20AñosProPymes. pic.twitter.com/MEcidhDr74 — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) December 16, 2021 "A las pymes les digo que es clave tener confianza, si bien esto es a largo plazo, esa es la base. También es fundamental la atención al capital del trabajo y las condiciones del negocio para hacer frente a los vaivenes del corto plazo", el mensaje de Rocca a empresas nacionales. pic.twitter.com/4zeC47sdpp — Grupo Techint (@GrupoTechint) December 16, 2021 Paolo Rocca en el #SeminarioProPymes "20 años son un logro extraordinario para un programa que nació en un momento de crisis con el objetivo de acercar a las empresas del Grupo con los proveedores, con una visión industrial, de incorporar conocimiento, tecnología y formación". pic.twitter.com/GODeZzSG1s — Grupo Techint (@GrupoTechint) December 16, 2021