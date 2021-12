Buscan declarar de Interés Legislativo Bonaerense a "El Río es Vida que Pasa"

Se trata del CD con letra del poeta Marino Fabianesi y música de Hugo Correa. "Como toda manifestación cultural nos representa, identifica y nos permite explorar y descubrir sentimientos que nos constituyen", señaló la diputada provincial Soledad Alonso. Presentado en sociedad el pasado 10 de diciembre en el teatro "La Rosa", el CD "El río es vida que pasa" contiene 17 temas compuestos por el poeta sanpedrino Marino Fabianesi y el músico Hugo Correa (entrerriano de nacimiento y campanense por adopción). En el registro, dejaron sus voces Mariela Correa, Maxi Salvatierra, Javier Marizaldi, Viviana Kurzt, Pedro "Perico" Cabrera y Hugo Correa; al tiempo que en diferentes temas, colaboran los músicos Sebastián Astorga, Daniel Mena, Adrián González, Nicolás Correa, Gonzalo Denis, Leandro Pereyra, Walter Costas, Sergio "Yiyo" Burián, Lorena Giufrida, Víctor "Pato" Orellano, Sabrina Figueroa, Juan Martínez, Sergio Román, Pablo Gutiérrez, Javier Ulmete, Diego Podorieszach, Mario Cáceres, Daniel Gómez, Aldo Cordero y Gastón Correa. "En las márgenes del Paraná transcurre mi vida y en este recorrido me contacto con la vasta obra de Marino, poeta de San Pedro… Pude encontrar en su poesía la musicalidad que transmitía y así fui armando un repertorio musical y poético", sintetiza Correa sobre la obra colectiva que fue declarada de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de Campana en septiembre pasado, y que a instancias de la Diputada Provincial Soledad Alonso, tendrá una distinción similar a nivel bonaerense. "Ya fue un honor que tanto Soledad (Alonso), como el Torito (en relación al Diputado Nacional Carlos Ortega) nos hayan acompañado en la presentación en vivo, fue una velada inolvidable para todos nosotros. El proyecto de la Diputada Alonso fue como la frutilla del postre esa noche", comentó Correa al respecto. "Como toda manifestación cultural nos representa, identifica y nos permite explorar y descubrir sentimientos que nos constituyen como seres vivos", señaló la legisladora bonaerense sobre su proyecto y agregó: "Creemos oportuno reconocer las manifestaciones artísticas como un modo de impulsar e incentivar el arte. Esta obra merece el reconocimiento de todos nosotros, no sólo por su belleza, que la tiene y mucha, sino también por la característica colaborativa de su concreción. Además, fue concebida a principios de la pandemia, con todo lo que eso significa en términos de resiliencia… si una se detiene también en el arte de tapa, la calidad del sonido, y la compra anticipada de tantos vecinos para financiar el proyecto de grabación, por supuesto que es de interés legislativo reconocer una obra que, además de bella, tiene muchas connotaciones positivas e inspiradoras".

La diputada Alonso le entregó el proyecto en mano a Correa al finalizar la presentación en La Rosa.





"Además de bella, tiene muchas connotaciones positivas e inspiradoras", señaló Alonso sobre la obra de Fabianesi y Correa.

