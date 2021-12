Gonzalo Brutti tiene que guardar cuarentena

El flamante presidente del HCD dio COVID positivo. Será reemplazado por Karina Sala en la Asamblea de Mayores contribuyentes. Ayer se confirmó que el flamante Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana, Gonzalo Brutti, no podrá asistir a la próxima Asamblea de Mayores Contribuyentes programada para el próximo miércoles 22 de diciembre donde los vecinos votarán la nueva ordenanza Fiscal e Impositiva elevada por el Ejecutivo que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Es que ayer se confirmó que el ex Director General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis del Municipio, es Covid positivo y deberá guardar cuarentena. Así las cosas, será reemplazado por su compañera de bancada y vicepresidenta primera del cuerpo, la radical Karina Sala. En ese sentido, ayer se confirmaron 37 nuevos casos positivos en Campana (ver nota superior), al tiempo que poco a poco se ve más actividad en el gazebo instalado frente al ingreso a la Guardia del hospital municipal San José.

Luego de asumir el 10 de diciembre, Brutti no podrá presidir la sesión y la asamblea del 22.