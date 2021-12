El Club Ciudad organizará el Final Four de la Liga Provincial U13. Esta noche arriban las delegaciones de Chivilcoy, Mar del Plata y Bahía Blanca y mañana comienza la competencia. El gran año que ha tenido el equipo U13 del Club Ciudad de Campana todavía guarda una última perla: el Final Four de la Liga Provincial de la categoría. Y en un gran esfuerzo de la Subcomisión de Básquet, en colaboración con la Municipalidad de Campana y los sponsors que apoyan la actividad, este cuadrangular final se disputará en el gimnasio de la calle Chiclana 209. Así, esta noche estarán arribando a nuestra ciudad las delegaciones de Argentino de Chivilcoy, Once Unidos de Mar del Plata y Napostá de Bahía Blanca, las otras tres instituciones que participarán de este Final Four que definirá al campeón provincial U13. La primera fecha se disputará mañana por la mañana: a las 11.00, Ciudad de Campana se medirá ante Once Unidos (Juego 1) y a partir de las 12.30 chocarán Napostá y Argentino (juego 2). El ganador del primer encuentro y el perdedor de segundo abrirán la segunda fecha a las 18.30 horas. Y los otros dos equipos la cerrarán en el duelo que sostendrán desde las 20.00. Finalmente, el domingo concluirá el certamen: a las 10.30 se enfrentarán los perdedores de los Juegos 1 y 2 del sábado; y desde las 12.00 se medirán los ganadores. El evento tiene como sponsors oficiales a la Municipalidad de Campana, al Plaza Hotel (que albergará a las delegaciones visitante), a Dopo Club (que hará las veces de comedor), a la empresa Ameghino Servicios y a la Distribuidora Jauzat. Además, desde la Subcomisión de Básquet del CCC también agradecieron el aporte de todas las empresas y comercios que durante el año acompañaron la actividad.



DEL CUADRANGULAR TAMBIÉN PARTICIPARÁN ARGENTINO DE CHIVILCOY, NAPOSTÁ DE BAHÍA BLANCA Y ONCE UNIDOS DE MAR DEL PLATA.