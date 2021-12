P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SIN TAPA, MUY PELIGROSO "Esquina de Castilla y Urquiza (barrio Banco Provincia): falta hace dos semanas y ni en ABSA, ni en el CEMAV lo solucionaron hasta hoy. Va a ocurrir un accidente", muestra Rubén.



LUMINARIAS VANDALIZADAS "El vandalismo me quita mi derecho a la seguridad rompiendo las luminarias que puso el municipio en la calle Luraschi al final del cementerio. Estoy harto de tanta impunidad" escribe Rodolfo.

#QuejaVecinal caño de agua potable pinchado bajo el mejorado de la calle Santa María de Oro y Lavalle, frente a las torres Oro. Genera un charco permanente que corre hacia Lavalle, provocando más roturas en el deteriorado asfalto de la diagonal. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/2yJ1wTXUFS — Daniel Trila (@dantrila) December 17, 2021 #QuejaVecinal barrio La esperanza a ciegas!. Los viejos carteles están ilegibles y algunos ya no están, mucha gente anda preguntando las calles. Piden renovación de señalética. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/8hQb1cWzbs — Daniel Trila (@dantrila) December 16, 2021 #QuejaVecinal Desde que Siderca cerró el paso a nivel por el accidente de tren y auto, los empleados estacionan en el barrio Dalmine, están estacionado durante 12 horas todos los días. La vecina no puede salir de su casa por mal estacionamiento, familiares no pueden llegar. Help! pic.twitter.com/PQvviuHQxU — Daniel Trila (@dantrila) December 15, 2021