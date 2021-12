DOS ABSUELTOS Y UN CONDENADO El Tribunal Oral Federal número 3 resolvió absolver a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López en el marco del juicio por evasión impositiva a través de la empresa Oil Combustibles, al tiempo que condenó por "administración fraudulenta" al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. El TOF 3 dispuso en su fallo "condenar a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Al leer el fallo, los magistrados revelaron que los dos empresarios quedaron absueltos, y detallaron que el 17 de marzo de 2022 se conocerán los argumentos de la decisión. Por el caso, el fiscal Juan García Elorrio había pedido que el ex jefe de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner sea condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por favorecer a las empresas del Grupo Indalo en la evasión del impuesto a los combustibles. En el mismo contexto, había reclamado para los empresarios López y De Sousa la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo.



PRIMERA DERROTA El Frente de Todos sufrió la primera derrota tras el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre, cuando Juntos por el Cambio presentó una moción para que se trate un proyecto que reduce el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales y ganó la votación con el apoyo de los demás bloques opositores. Antes de empezar con el debate sobre el Presupuesto 2022, la diputada del PRO Silvia Lospennato presentó una moción para "emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda" que preside el oficialista Carlos Heller a convocar a una reunión para iniciar el debate sobre ese proyecto. Pese a la resistencia del oficialismo, la moción fue aprobada por 130 votos a 116, resultado que reflejó el nuevo escenario del Congreso tras el resultado de las elecciones legislativas de noviembre pasado, adverso para el Frente de Todos. TIENEN SU NOCHE La Cámara de la Industria del Juguete (CAIJ) realizará, con extensión del horario comercial, la "Noche de las jugueterías", en la que se podrá comprar artículos con importantes descuentos de hasta el 40%. La central empresaria organizó el evento con actividades en comercios y promociones bancarias, planes de financiación de hasta 12 cuotas y descuentos especiales para impulsar el consumo en el sector de hasta el 40% según anunció la entidad. Por un convenio con el Banco Nación, las jugueterías ofrecerán un 35% de descuento para las transacciones que se abonen con BNA+MODO, que estará vigente desde hoy y hasta el sábado próximo, y tendrá un tope de devolución de $2.000. Algunos bancos privados ofrecen también importantes descuentos que llegan hasta el 30% por la utilización de las billeteras digitales. FE DE PLOMO Un templo de la organización Abba Krishna y otros domicilios vinculados al lugar fueron allanados por la policía en el partido bonaerense de La Matanza y además de un detenido, se secuestraron armas, municiones y trajes bacteriológicos. El procedimiento fue llevado a cabo por la División de Trata de personas de la Policía Federal, por orden del Juzgado Federal Nº2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez y además de los elementos incautados, entre los seis detenidos (cinco aprehendidos la semana pasada) estaría el líder de la organización. Los allanamientos se realizaron en un predio ubicado en el área 20 de Junio, una zona rural de La Matanza en el límite con Merlo y entre las armas secuestradas había dos Itakas, escopetas y pistolas de alto calibre, además una gran cantidad de municiones, que fueron halladas en un altillo en la casa personal del detenido. "Porque se avecina el fin del mundo y los fieles tenían que estar armados para defenderse a fuerza de plomo antes del final", fue la respuesta de los encargados del templo para argumentar la venta de los trajes bacteriológicos.