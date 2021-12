Quiénes cobrarán el bono de $8000 que anunció el Gobierno para los jubilados

El presidente realizó el anuncio en el marco del acto de entrega de la jubilación 50 mil por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado. Tras varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente a anunció la implementación de un bono para los jubilados que cobran el haber mínimo. El monto será de $8.000 pesos y podrá ser percibido del 20 al 23 de diciembre. Además, señalaron que el valor del bono irá bajando hasta alcanzar a los que ganan 37.000 pesos mensuales y quedarán exceptuados los que cobran un haber por encima de ese monto. El cobro será automático en las cuentas corrientes de cada uno de los beneficiarios, sin necesidad de trámite alguno y se abonará antes de la navidad, según la terminación del DNI. Los jubilaciones y pensionados con DNI terminados en 0,1 y 2 percibirán el pago el día 20 de diciembre; los terminados en 3,4 y 5 lo harán el 21 de diciembre; los terminados en 6 y 7, el 22 de diciembre y, por último, los terminados en 8 y 9, el 23 de diciembre. El anuncio lo realizó el mandatario Alberto Fernández junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y contó con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán. En su discurso el presidente manifestó que se trata de un "derecho" que tiene por objetivo "aliviar un poquito más el fin de año". También planteó la necesidad de continuar trabajando el "mejorar" los ingresos. "No estoy conforme con eso porque soy consciente de que es poca plata y necesito ir mejorando ese ingreso", reconoció Fernández de cara a los jubilados que participaron del acto, y añadió: "vamos a seguir trabajando para que esos ingresos se sigan recuperando y que sean ingresos dignos. Hasta tanto, vamos a ir remediando las cosas como podemos". Asimismo, criticó la gestión del ex mandatario Mauricio Macri a quien tildó de haber recortado capacidad de compra del salario real de los jubilados, y reconoció que la negociación con el FMI por el pago de la deuda, lo llevan a no poder tomar "las decisiones que uno quisiera tomar, pero que no tiene con qué". "Además tenemos la deuda, Martín (Guzmán) está lidiando todos los días con los acreedores y con el Fondo, a veces se hace difícil tomar decisiones que uno quisiera tomar, pero que no tiene con qué", ponderó el presidente. A su turno, Raverta celebró la medida y sostuvo que se trata de una disposición que "le gana a la inflación", y que "supera en 4 puntos porcentuales a la fórmula del gobierno anterior". En la misma línea, concluyó: "Mejorar la calidad de vida es reconstruir la Argentina". El anuncio se dio en el marco de la entrega de la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000.

