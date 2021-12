Efemérides del día de la fecha, 17 de Diciembre

DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO En este día se conmemora la publicación del libro "Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad" de Luca Pacioli en el año 1494. En dicho libro el fraile franciscano y matemático italiano describió el método de la partida doble, base de la contabilidad, y contribuyó sustancialmente en el desarrollo y la estandarización de los métodos contables profesionales; por ello, se lo considera el "padre de la contabilidad". En lo que respecta a la partida doble la misma está fundamentada en los siguientes principios: "No hay deudor sin acreedor; la suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona; todo el que recibe debe a la persona que da o entrega; todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor; toda pérdida es deudora y toda ganancia, acreedora". En esta jornada se homenajea a los contadores públicos cuya labor interpretando leyes, normativas y resoluciones contables es fundamental para la toma de decisiones de las personas y las empresas.



SE ESTRENA EL PRIMER CAPÍTULO DE "LOS SIMPSON" Hace 32 años Fox Broadcasting Company emitía el primer capítulo de Los Simpson desconociendo que se convertiría en una de las series televisivas más importante de todos los tiempos. El mismo se denominaba "Especial de Navidad de Los Simpson" y fue escrito por Mimi Ponds y dirigido por David Silverman; a su vez, narraba la navidad en la que la familia consiguió a "El ayudante de Santa", en el galgódromo de la ciudad, luego de que su dueño lo abandonara por perder la carrera. Este episodio tuvo una extraordinaria recepción que le auguró un gran porvenir a los siguientes capítulos a la vez que, al año siguiente de emitirse, fue nominado a dos Premios Emmy en las categorías "Mejor Edición de una Miniserie o un Especial" y "Mejor Programa Animado de Duración Menor a una Hora". Aun así, la primera vez que Los Simpson aparecieron en televisión fue en el año 1987 como cortos en el programa "El show de Tracey Ullman". Lo cual fue posible porque la tira cómica "La vida en el infierno" que Matt Groening publicaba en los diarios llamó la atención del productor James L. Brooks. Así, el fundador de Gracie Films le propuso animar su comic pero Groening quería innovar por lo que creó a la familia Simpson. Así, los televidentes pudieron disfrutar del corto "Buenas noches". "Nadie pensaba que Los Simpson sería lo que terminó siendo. Nos sorprendió a todos" aseguró en su momento Groening.



SE LANZA "&BURN" Un día como hoy en el año 2017, Billie Eilish junto a Vince Staples lanzaba el sencillo "&Burn". Perteneciente al álbum "Don´t smile at me" (2017) y compuesta por Staples junto a Finneas O´Connell, la canción iba a grabarse con Staples desde el primer momento: "Vince Staples fue mi elección número uno, así que cuando logramos que lo escuchara y aceptó hacerlo, fue increíble y el verso que hizo es tan bueno" aseguró Eilish.