Claudio Valerio

No existen cosas pequeñas y ni cosas grandes cuando el amor está en nuestros corazones; lo que sí no ha de faltar es fortaleza espiritual, obediencia y Fe. Todo es posible para aquél que cree. Si creemos en nuestras convicciones, creemos que todo es importante. Sea en las pequeñas cosas, como también en las grandes, resulta necesaria nuestra confianza y fuerza interior y, así, la victoria viene. "No hay nada que sea tan pequeño que no valga la pena y nada que sea demasiado grande que no seamos capaces de hacer". La persona de Fe sabe que es necesario estar presto a colocarse en el centro de la voluntad del Señor para así poder ser usado por Él, tanto sea en las cosas que parecen imposibles de realizar, como en relación a esas cosas que, aparentemente, resultan insignificantes. "Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré"; así reza un pasaje bíblico. Esto nos dice que cuando somos firmes y leales en las pequeñas cosas, Dios nos bendice y nos situará sobre las mayores. Con obediencia y perseverancia en algo pequeño, muy grande será visto. Por lo que, si anhelamos algo muy grande, y en ello creemos, ese algo no nos parecerá tan grande, porque en nuestra confianza está en el poder de hacerlo. ¿Cómo podremos aspirar a cosas grandiosas si no podemos manejar las menores? ¿Cómo podremos anhelar grandes triunfos si nos desalentamos en el primer fracaso? Para lograr objetivos será necesario que confiemos y seamos firmes en la Fe. ¿Cómo podemos confiar que nuestros grandes sueños se concreten si no tenemos ni paciencia, ni Fe, con relación a los pequeños? Todo es posible para aquél que cree, porque cuando el amor está en nuestros corazones, no existen pequeñas ni grandes cosas y si creemos en nuestra fortaleza espiritual, sí existe fe y obediencia, por lo que creemos que todo es importante. Para aquellos que anhelan grandes e importantes trabajos, una buena reflexión sería que entre las cosas que para nosotros resultan pequeñas, no resulta tan así, porque sí importan; y si hay cosas que están más allá de nuestra capacidad de realizar, hacen muy poco para nuestro Señor Jesucristo. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar