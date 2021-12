Consejos para Lograr un menú nutritivo en éstas Fiestas

Para no caer en excesos frente a comidas abundantes y el consumo de bebidas alcohólicas, Marianela Calcagno, Licenciada en Nutrición de Medifé, comparte algunas recomendaciones con el objetivo de cuidar la salud. En pocos días y a diferencia de las Fiestas de 2020, las familias volverán a reencontrarse para celebrar Navidad y Año Nuevo. Con ello, también vuelven las posibilidades de caer en excesos frente a comidas abundantes, calóricas y el consumo de bebidas alcohólicas. En este sentido, y para evitar estas situaciones, Marianela Calcagno, Licenciada en Nutrición de la empresa de salud Medifé, comparte algunas recomendaciones con el objetivo de cuidar la salud. "Siempre es clave cuidar las porciones para poder comer un poco de todo y no quedarse con las ganas", aclara inicialmente. "La idea es no picotear y eso es posible cuando uno puede elegir comer lo que le gusta de verdad", agrega. Además, Calcagno afirma que no hay que olvidarse de tomar agua, masticar más los bocados y sumar verduras, en la entrada, en el plato principal o en ambos. También remarca que para no comer en exceso, "hay que evitar que la comida sea el centro de atención y enfocarse en compartir el momento con las otras personas". Luego, la especialista añade: "Venimos de casi dos años muy duros y vale la pena charlar y reencontrarse desde otro lado, más allá de la comida". Con respecto al postre, aconseja chequear la saciedad y recordar que seguramente después llegue el brindis y la mesa dulce por lo que es mejor "negociar con uno mismo qué opción se prefiere". No obstante, si resulta difícil seguir los consejos y finalmente se come de más, "hay que tener presente que al día siguiente se pueden retomar los hábitos saludables de alimentación y movimiento", considera Calcagno. Finalmente, enfatiza que "no se debe manejar si se toma alcohol"; y recomienda designar de antemano a alguien para conducir como forma de cuidarnos entre todos.