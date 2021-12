En un acto sencillo y emotivo, desarrollado en el Centro Educativo Municipal, el actual entrenador de Estudiantes de Buenos Aires entregó los diplomas de la Licencia C-B y la Licencia A. Este martes, la Escuela de Director Técnico N° 205 Walter "Nico" Otta, institución oficial de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) en nuestra ciudad, llevó adelante la entrega de diplomas en el Centro Educativo Municipal (CEM). Presentada a fines del año 2019, esta Escuela comenzó sus clases al año siguiente. No obstante, debido a la pandemia, la formación de los alumnos debió continuar virtualmente a través de las plataformas Classroom y Zoom. "Logramos sacar adelante el primer año. Fue bueno, con algunos problemas de conectividad de mucha gente, pero ya en el segundo año fue mucho más accesible para todos porque nos tuvimos que acostumbrar", señaló al respecto Walter Otta, Director de la Escuela. Así, la perseverancia y la determinación de estudiantes y profesores se antepuso con éxito a los desafíos de la pandemia. Y el martes, en un acto sencillo y emotivo en el que estuvieron presentes "Nico" Otta (actual Director Técnico de Estudiantes de Buenos Aires), Daniel Rutilo (Subdirector), Pablo Goglino (Profesor y coordinador pedagógico), Facundo Arona (Coordinador) y Juan Carlos "Cali" Carrió (Secretario Administrativo), los alumnos recibieron su anhelado diploma. El primero en tomar la palabra fue Daniel Rutilo, quien agradeció al Intendente Sebastián Abella por haber facilitado las instalaciones del CEM para el acto, a los alumnos y a todos los sponsors que acompañan la propuesta educativa. Posteriormente, "Nico" manifestó estar "muy contento" e incentivó a los alumnos a terminar los tres años y obtener la Licencia Pro que permite dirigir equipos de Primera División: "Hoy dirigir Primera División te ilusiona, te motiva y se puede dar. Es mucho más sencillo que antes cuando arrancamos nosotros", marcó el cordobés, quien ha logrado ascensos con Villa Dálmine y Deportivo Morón. Tras agradecer a los profesores y a Pablo Goglino, el Director de esta Escuela 205 expresó: "Completar dos años en pandemia fue muy difícil, pero gracias a ustedes que tuvieron el compromiso de ayudarnos lo pudimos hacer. Así que estamos muy contentos de haber terminado con éxito el segundo año". Y luego agregó: "Para nosotros el orgullo más grande sería que el día de mañana tengamos como rivales a algunos de nuestra Escuela. Y después obviamente verlos triunfar, que digan "este entrenador hizo esto" y que salió de nuestra Escuela". A continuación, Goglino agradeció a Otta, Rutilo y Carrió por la confianza y el apoyo permanente, a los profesores y a los alumnos por el respeto y la dedicación. A su vez, comentó que fueron dos años difíciles en los que fue "duro" verse por cámara con las dificultades propias de la conectividad. "Creo que de esto salimos mejores porque hoy podemos estar frente a una cámara y presentar un trabajo. De a poco vamos mejorando, no importa si tenes 20 años o, como yo, 57. Todos podemos mejorar y avanzar, de eso se trata la Escuela", remarcó. Además, añadió: "Esperemos que el próximo año nos deje estar en cancha que es lo mejor que nos puede pasar, más allá de la teoría, porque la van a tener que seguir estudiando. Pero poder divertirnos. El fútbol, como todos sabemos, es alegría, poder juntarnos y compartir". Después, Otta realizó la entrega de diplomas de la Licencia C-B, que permite dirigir divisiones inferiores hasta la categoría Sub 15. Los graduados en este sentido fueron: Andrés Maximiliano Arismendi, Ignacio Javier Barreto, Juan Manuel Bidegain, Alejandro Bosio, Walter Castro, Dionisio Ferrari, Walter Ismael Ferreyra, Jorge Frías, Santiago Gorosito, Juan Victor Heit, Eduardo Agustín Hermann, Sebastián Rodrigo Martínez Agui, Leonardo Gastón Mengual, Gabriel Ignacio Patat, Paul Peñalba, Julio Jesús Luciano Racedo, Alfredo Sebastián Ramua, Jorge Mario Alberto Rodríguez, Mariano Agustín Ronsoni, Martín Ernesto Rossi, Mauricio Severino Torrilla y Lucas Marcelo Urbieta. A su vez, "Nico" destacó especialmente a Marisa González, jugadora y referente del fútbol femenino de Puerto Nuevo, además de profesora de la Escuela de Fútbol Femenino de la entidad Auriazul, quien también recibió el diploma de la Licencia C-B: "Es la única mujer que tuvimos este año, así que la verdad que se lo agradecí. Ojalá que detrás de Marisa vengan muchas más", manifestó el cordobés. Luego, Otta entregó los diplomas de la Licencia A que posibilitan dirigir equipos profesionales hasta la Primera B Metropolitana. Los egresados resultaron: Gustavo Isaias Antúnez, Julio Ramón Antúnez, Lucas Leandro Bonelli, Walter Catalano, Mario Alberto Chalu, Cristián Javier Chao, Esteban Ezequiel Escalada, Cristián Gabriel Fernández, Juan Pablo Moreira, Ignacio Adrián Pared, Juan Manuel Peñalva, Pablo Gerardo Peral, Damián Andrés Pereyra, Juan Alberto Rodríguez, Cristián Tejera, Osvaldo Marcelo Urbieta y Damián Antonio Vera. Y también tres exjugadores que fueron dirigidos por "Nico" en Villa Dálmine: Mariano Gorosito (de quien también fue compañero en el Violeta), Federico Miguel Gásperi y Santiago Prim. "Ojalá que cuando se paren enfrente de las personas que dirijan traten de dejarle el mensaje de que este deporte es hermoso y dejen algo importante como personas. Los entrenadores somos formadores, sobre todo cuando trabajamos con chicos, y lo que dejemos nosotros le va a servir en el futuro a todos los alumnos que tengamos" finalizó Otta. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2022 de la Escuela de Directores Técnicos Nº 205 que entrega título oficial, reconocido y avalado por la ATFA, AFA, CONMEBOL y FIFA.

