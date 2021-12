La Josefa y Desamparados son líderes en cada una de las zonas. En tanto, en Quinta División se viene el cuadrangular final.

El pasado fin de semana se disputó la quinta fecha del Torneo de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol y que cuenta con la participación de catorce equipos que están divididos en dos zonas: en la A sigue liderando La Josefa, mientras en la B, el nuevo puntero es Desamparados, que aprovechó que Villanueva quedó libre.

ZONA A

Los resultados y goleadores de la quinta fecha en este grupo fueron los siguientes:

-La Josefa 4-3 Las Campanas. Goles: Facundo Antúnez, Ariel Romero, Juan Rosa y Enzo García (LJ); Enzo Cejas (2) y Julián Galarza (LC).

-San Luciano 1-0 Norte FC. Gol: Lucas Vergara (SL).

-Lechuga 3-0 Del Pino. Goles: Agustín Milano (2) y Miqueas Monzón (LE).

-Libre: San Felipe.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) La Josefa, 10 puntos; 2) Lechuga, 8 puntos; 3) San Luciano, 7 puntos; 4) San Felipe, 6 puntos; 5) Norte, 5 puntos; 6) Del Pino, 3 puntos; 7) Las Campanas, 2 puntos.

La sexta fecha se jugará el domingo en cancha de La Josefa y por esta zona se enfrentarán: San Luciano vs La Josefa (10.30), San Felipe vs Del Pino (12.00) y Lechuga vs Norte (16.30). Queda libre Las Campanas.

ZONA B

Los resultados y goleadores de la quinta fecha en este grupo fueron los siguientes:

-Desamparados 2-1 Otamendi. Goles: Isaías Argüello y Lautaro Falcón (DES); Castillo González (OTA).

-El Junior 2-0 Defensores de La Esperanza.

-Mega Juniors 5-2 Albizola. Goles: Julián Servi, Gonzalo Sánchez, Enzo Soraide, Carlos Ventura y Fernando Zaracho (MJ); Jonathan Maciel Rampone (2) (ALB).

-Libre: Villanueva.

Con estos resultados, las posiciones en esta Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Desamparados, 11 puntos; 2) Villanueva, 10 puntos; 3) Mega Juniors, 9 puntos; 4) El Junior, 7 puntos; 5) Albizola, 3 puntos; 6) Otamendi, 1 punto; 7) Defensores de La Esperanza, sin puntos.

La sexta fecha se jugará el domingo en cancha de La Josefa y por esta zona se enfrentarán: Villanueva vs Mega Juniors (9.00), Defensores de La Esperanza vs Otamendi (13.30) y Albizola vs El Junior (15.00). Queda libre el líder Desamparados.

QUINTA DIVISIÓN

Este sábado comenzará el cuadrangular final del Torneo de Quinta División: a las 9.00, Villanueva jugará en su cancha frente a San Felipe, mientras Leones Azules y Barrio Lubo se medirán en el mismo horario, pero en cancha de Otamendi.